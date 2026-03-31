Российскому бизнесу предложили самокаты

Яндекс Go расширит сервис самокатов на корпоративный сегмент
Пресс-служба Яндекс Go

Сервис Яндекс Go 1 апреля откроет пятый сезон проката электросамокатов в Москве и впервые предоставит услугу для корпоративных пользователей. Теперь компании смогут оплачивать поездки сотрудников на самокатах в рамках деловых задач, уточнили в пресс-службе Яндекса.

Сообщается, что предложение ориентировано на организации с распределенной инфраструктурой, сервисами доставки и потребностью в оперативном перемещении сотрудников на короткие расстояния. По оценке компании, использование самокатов позволит им увеличить радиус «пешей доступности» в 2,5 раза.

В компании отметили, что по итогам прошлого сезона более 80% поездок пользователи совершали в транспортных целях. При этом 77% поездок пришлось на постоянных пользователей, а около трети маршрутов регулярно повторялись.

В связи с этим предполагается, что сервис может быть востребован у компаний, чьи офисы, склады или производственные площадки расположены вне шаговой доступности от общественного транспорта.

Отмечается, что функция корпоративной аренды на данный момент доступна для более чем 150 тыс. клиентов платформы Яндекс Go для бизнеса.

Пилотное тестирование сервиса проходило с сентября по октябрь 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге. В нем приняли участие около 100 компаний малого и среднего бизнеса.

С апреля 2026 года сервис корпоративной аренды самокатов доступен во всех городах присутствия кикшеринга в России.

В Яндексе также сообщили, что в 2026 году инвестиции в безопасность кикшеринга составят порядка 350 млн рублей. Компания планирует и далее развивать это направление.

 
Удар по российскому порту, оспа обезьян в Подмосковье и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
