Заявления Украины о готовности помочь Израилю и государствам Ближнего Востока в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы политического совета ливанского шиитского движения «Хезболла» Махмуд Комати.

«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — сказал он, комментируя заявления украинской стороны о том, что она хочет поддержать и научить силы в регионе, включая США, противодействовать Ирану и поддерживающим его силам.

По словам Комати, в движении считают Украину союзником Израиля, а еврейское государство — союзником Киева.

Также он отметил, что Европа использует украинское государство в противостоянии с Россией для сдерживания продвижения РФ, российской силы и политики Российской Федерации в Европе и в мире.

«Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной», — добавил Комати.

В марте украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым посетила с рабочим визитом страны Персидского залива. После встречи с руководством и профильными структурами ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Иордании Киев развернул свои ПВО для защиты гражданской и критической инфраструктуры, а также провел работу по расширению зон прикрытия.

Ранее сообщалось, что Израиль поставил захваченное у «Хезболлы» оружие на Украину.