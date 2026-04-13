Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

«Хезболла» сыронизировала над Украиной из-за ее заявлений о помощи в борьбе с Ираном

Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявления Украины о готовности помочь Израилю и государствам Ближнего Востока в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы политического совета ливанского шиитского движения «Хезболла» Махмуд Комати.

«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — сказал он, комментируя заявления украинской стороны о том, что она хочет поддержать и научить силы в регионе, включая США, противодействовать Ирану и поддерживающим его силам.

По словам Комати, в движении считают Украину союзником Израиля, а еврейское государство — союзником Киева.

Также он отметил, что Европа использует украинское государство в противостоянии с Россией для сдерживания продвижения РФ, российской силы и политики Российской Федерации в Европе и в мире.

«Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной», — добавил Комати.

В марте украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым посетила с рабочим визитом страны Персидского залива. После встречи с руководством и профильными структурами ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Иордании Киев развернул свои ПВО для защиты гражданской и критической инфраструктуры, а также провел работу по расширению зон прикрытия.

Ранее сообщалось, что Израиль поставил захваченное у «Хезболлы» оружие на Украину.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
