Что будет, если Орбан проиграет на парламентских выборах в Венгрии?

Взоры всего Запада сейчас направлены на Венгрию. 12 апреля в этой небольшой европейской стране состоятся, пожалуй, главные выборы этого года. Самый страшный кошмар всех евробюрократов Виктор Орбан рискует впервые за 16 лет не переизбраться на новый срок. На пятки ему наступает бывший сопартиец — Петер Мадьяр, который еще в 2024 году со скандалом порвал с орбановской «Фидес» и организовал собственную партию «Тиса».

Сказать, что избирательная кампания была грязной — значит ничего не сказать. Оппоненты с упоением рыли друг на друга компромат. Мадьяра пытались уличить в семейном абьюзе и работе на Украину. Орбана — в «шпионаже» в пользу Москвы.

Ближе к финишу международный аспект стал, кажется, затмевать внутриполитический. В кампанию включились все заинтересованные зарубежные силы. Украина и Евросоюз в открытую агитируют за Мадьяра — в его интересах прослушивают министров Орбана и «сливают» в СМИ их разговоры, чтобы доказать факт «госизмены». Орбана, помимо России, поддержали США — Трамп даже послал в Будапешт политический десант во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом за несколько дней до голосования. А в Польше на этой почве вообще переругались президент Навроцкий (за Орбана) и премьер Туск (за Мадьяра).

Для Европы выборы в Венгрии — принципиальный вопрос. Орбан долгие годы был костью в горле Брюсселя.

В отличие от большинства глав государств, он не хватался за европейское единство. Напротив, настойчиво шел против течения, имел свое особое мнение практически по всем ключевым вопросам и не боялся даже злоупотреблять правилами ЕС ради собственной выгоды — чем выставлял евробюрократов бессильными дураками. Для Брюсселя скинуть его — значит восстановить пошатнувшийся авторитет и убедиться, что в ближайшие четыре года ЕС сможет нормально функционировать.

Для России все описанное выше тоже работает — только в обратную сторону (шоу должно продолжаться!). Украине как сопутствующей жертве венгерско-европейских разборок нужны деньги, в которых Орбан ей отказывает. А США в лице Трампа в добрых традициях холодной войны просто хотят оставить у власти идеологически близкое им правительство. Как-то так маленькая Венгрия и оказалась в эпицентре эпичной геополитической битвы всех против всех.

Какая коалиция выйдет из этой схватки победительницей? Никто не знает наверняка. С точки зрения социологии венгерские выборы 2026 года напоминают президентские выборы в Турции 2023-го. Провластные социологи предрекают уверенную победу властей. Оппозиционные — еще более уверенную победу оппозиции. Три года назад западные СМИ тоже вовсю рассказывали о коррупции официальной Анкары и смаковали негативные для Эрдогана прогнозы (его считали главной проблемой НАТО; как и сейчас Орбана — главной проблемой ЕС). В итоге действующий президент Турции победил.

Но, как известно, исторические аналогии не всегда верны. Положение Орбана осложняет то, что в отличие от Турции Венгрия находится в более агрессивном окружении и в большей степени подвержена влиянию извне. Венгерское общество также сильнее ориентировано на Евросоюз. Поэтому более или менее разгромного поражения действующих властей страны, которые с охотой входят в клинч с Брюсселем, полностью исключать тоже нельзя.

Что будет, если Орбан проиграет? Если послушать европейский мейнстрим — тогда ЕС сразу заживет.

Против России введут новые жесткие санкции, помощь Украине потечет рекой, Брюссель сможет принимать любые инициативы, какие захочет. И вообще наступят гармония, дружба и радуга.

На самом деле, конечно же, нет. Жесткое сопротивление ЕС по всем фронтам, скорее всего, и правда исчезнет. Вот только Киеву послаблений ждать не стоит. Антиукраинские настроения разделяет не только Орбан, но и абсолютное большинство венгров. Мадьяру и любому другому премьеру страны придется в любом случае считаться с этим. Вернее, он уже считается: «Тиса» пообещала, что не будет менять негативную позицию Будапешта по вопросу вступления Киев в ЕС. А члены партии в Европарламенте неоднократно замечались в голосовании против проукраинских инициатив.

К тому же пока непонятно, как «Тиса» покажет себя у руля. У Орбана было в запасе целых 16 лет — за это время он полностью заточил под себя всю систему власти, принял нужные законы и расставил на ключевые посты нужных людей. Мадьяру — если тот, конечно, победит — придется действовать в очень тесном пространстве. Далеко не факт, что он сумеет вырваться из капкана, который ему оставил предшественник — и при этом не усугубит политическую и экономическую ситуацию в стране. Чем-то это может напоминать нынешнее польское двоевластие — когда премьер и президент представляют разные политические силы и из принципа не могут договориться друг с другом по всем вопросам.

Также Венгрия может повторить судьбу соседней Словакии. В 2018–2020 гг. либеральная оппозиция на антикоррупционной волне одержала верх над партией Роберта Фицо и на несколько лет выкинула его из власти. За последующие три года новые власти разругались друг с другом, погрузили Словакию в политический кризис. Уже в 2023-м Фицо триумфально вернулся в премьерское кресло и продолжает держать ситуацию под контролем.

По какому пути пойдет Венгрия? Пока неясно. Ясно одно — после 12 апреля политические страсти вокруг нее не закончатся.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.