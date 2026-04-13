Бузова рассказала, что ей не нравится в себе

Ольге Бузовой не нравится, что она не умеет отдыхать, но она смирилась
Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью РИА Новости призналась, что ей не нравится собственный трудоголизм.

Знаменитость рассказала, что, даже загорая на пляже, переписывается в рабочих чатах.

«Я пытаюсь откладывать телефон и не отвечать в чатах, но я лежу, загораю, читаю, что-то вспоминаю и сразу же пишу команде», — сказала она.

Бузова назвала себя трудоголиком, но добавила, что перестала ругать себя за это. По ее словам, именно это качество привело ее к успеху.

До этого певица и телеведущая пошутила, что после общения с коллегой Прохором Шаляпиным не хочет работать. Она заявила, что он ее «расслабил».

«Пусть сам идет работает, а я, красивая, буду стоять и улыбаться», — сказала она.

Бузова известна своим трудоголизмом. Его отмечали поклонники и другие звезды шоу-бизнеса. Артистка только недавно научилась отдыхать и пожаловалась, что не знает, как после такого отдыха вернется в плотный график.

Ранее Бузова раскрыла отношение к хейту.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

