Трамп вернулся к сценарию ударов по Ирану. WSJ узнала, какие варианты обсуждают в Белом доме

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану после провала переговоров в Исламабаде, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Переговоры зашли в тупик

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана, которые должны были снизить напряженность. Однако договориться сторонам не удалось. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение достигнуто не было, и американская делегация покинула переговоры.

Сам Дональд Трамп при этом заявил, что встреча «прошла хорошо» и позволила продвинуться по ряду вопросов. По его словам, ключевое разногласие сохраняется вокруг иранской ядерной программы.

Переговоры проходили на фоне объявленного 8 апреля двухнедельного перемирия. После его начала стороны начали сообщать о нарушениях. Трамп утверждал, что Иран начал взимать плату за проход через Ормузский пролив, чего не было в договоренностях. В Тегеране, в свою очередь, заявляли, что прекращение огня не было достигнуто в Ливане.

Какие сценарии обсуждают в США

Как пишет WSJ, одним из обсуждаемых вариантов остаются ограниченные удары по иранским объектам. Речь идет о точечных военных действиях, которые рассматриваются как инструмент давления, а не как начало полномасштабной кампании.

Источники издания отмечают, что такой сценарий уже применялся ранее в рамках политики «сдерживания» и обсуждается как более управляемый с точки зрения рисков. При этом вариант масштабной бомбардировки также фигурировал в обсуждениях, однако в администрации Трампа считают его менее предпочтительным из-за вероятности дальнейшей эскалации и втягивания США в затяжной конфликт.

Параллельно с этим в Вашингтоне рассматривают комбинацию военных и невоенных мер. В частности, обсуждается усиление давления через морскую инфраструктуру и участие союзников в обеспечении безопасности судоходства в регионе.

Отдельно обсуждается сценарий, при котором ограниченные удары сочетаются с экономическим и транспортным давлением, включая контроль над ключевыми маршрутами поставок нефти. Такой подход в США рассматривают в качестве способа усилить переговорные позиции без перехода к масштабным боевым действиям.

Блокада Ормузского пролива

12 апреля Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. В своем заявлении он сообщил, что военно-морские силы США приступают к блокированию судов, пытающихся войти в пролив или покинуть его.

Президент подчеркнул, что американские силы будут выявлять и задерживать суда, которые платят Ирану за проход через пролив. По его словам, такие платежи рассматриваются как нарушение, и суда, участвующие в подобных операциях, не смогут рассчитывать на безопасный проход.

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что ограничения вступают в силу 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 мск). В опубликованном сообщении говорится, что блокада распространяется на весь морской транспорт, входящий и выходящий из иранских портов в Персидском и Оманском заливах.

При этом в заявлении отмечается, что ограничения не отменяют свободу судоходства через Ормузский пролив, но вводят контроль за судами, связанными с Ираном.