Выжившие на Авачинском перевале туристы рассказали, что им пришлось перенести

Выжившие на Авачинском перевале туристы более шести часов удерживали палатку
Александр Пирагис/РИА Новости

Выжившие на Авачинском перевале туристы свыше шести часов удерживали на ветру шатер-палатку. Об этом сообщается в Telegram-канале семьи Федоровых «сПутники по жизни».

По словам Федоровых, до начала стихийного бедствия поход был «невероятно красивым и интересным». Но после наступления непогоды туристы были вынуждены более шести часов удерживать шатер, а затем около 30 часов бороться за жизнь под открытым небом.

Отмечается, что выжившие физически пострадали не так сильно, но нет таких слов, которыми можно описать то, что происходит у них внутри.

28 марта тургруппа из девяти человек отправилась в поход в Налычевском парке. Они планировали дойти до Авачинского перевала, однако 3 апреля группа разделилась из-за конфликта. Два человек выбрали более короткий маршрут. Остальные решили продолжить поход по изначально намеченному, более длинному пути.

После 7 апреля вторая группа перестала выходить на связь. Сотрудники МЧС начали их поиски. Спасатели предполагали, что туристы попали в пургу, потеряли ориентир и замерзли. 10 апреля группу обнаружили. Из семерых человек двое не выжили. Остальные пятеро были найдены с признаками сильного обморожения. В Камчатской краевой больнице, куда госпитализировали пострадавших, тогда оценили состояние четырех туристов как стабильно тяжелое.

Ранее была названа причина, по которой не выжили туристы на Камчатке.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!