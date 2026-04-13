13 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

13 апреля в мире отмечают День рок-н-ролла. В России поздравляют меценатов и благотворителей. У православных верующих продолжается Светлая седмица — неделя пасхальных торжеств. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 13 апреля

* Всемирный день рок-н-ролла

В ночь на 13 апреля 1954 года Билл Хейли и его группа The Comets записали песню Rock Around the Clock, которая стала первой рок-н-ролльной композицией, получившей мировую известность. Изначально песня не была так успешна. На ее популярность повлиял криминальный фильм «Школьные джунгли», вышедший в 1955 году. Прозвучав в картине, композиция быстро взлетела на первые строчки мировых чартов.

Говоря о жанре, стоит отметить, что рок-н-ролл оказал огромное влияние на музыкальную культуру XX века и стал прообразом многих современных направлений. В этот день поклонники рок-н-ролла проводят концерты, фестивали и тематические вечеринки.

* День рождения российского троллейбуса

13 апреля (31 марта по старому стилю) 1902 года в Санкт-Петербурге состоялись испытания первого троллейбуса. В основе конструкции был грузовик фирмы «Фрезе и К°», оснащенный электрическим оборудованием. Хотя первая троллейбусная линия появилась в стране лишь в 1933 году московский маршрут проходил от Белорусского вокзала до моста Московской окружной дороги, дата испытания считается днем рождения этого вида общественного транспорта.

* День мецената и благотворителя в России

Неофициальный праздник приурочен ко дню рождения римского политического деятеля Гая Цильния Мецената, жившего в I веке до нашей эры. Он покровительствовал поэтам Вергилию и Горацию. В то время, когда Вергилий выступал против власти, Меценату удалось примирить его с императором. Известно, что Гай Цильний Меценат не только защищал талантливых людей, но и сам заказывал у них и оплачивал литературные произведения. Его имя стало нарицательным — меценатами стали называть людей, которые поддерживают искусство, культуру, науку и другие социальные сферы.

В этот день принято выражать благодарность всем, кто бескорыстно помогает другим, вносит вклад в развитие общества и поддерживает благотворительные инициативы.​

* Международный день функционального неврологического расстройства

Этот день призван повысить осведомленность о функциональных неврологических расстройствах, которые проявляются в виде нарушений двигательных функций, судорог, онемения и т. д., но не имеют явных физиологических причин. Пациенты с такими расстройствами часто сталкиваются с непониманием окружающих. Проведение информационных кампаний и мероприятий помогает привлечь внимание к проблемам диагностики и лечения подобных состояний.

Веселые праздники 13 апреля • Международный день благодарности растениям. Необычный праздник отмечают любители флоры и экоактивисты. Основная цель — внедрить в общество идею о бережном отношении к зеленым обитателям нашей планеты. • День настольной игры «Скрэббл». Изначально праздник отмечался в США. Но с выходом игры на международный рынок у нее появилось множество поклонников в разных странах. В России «Скрэббл» известен как «Эрудит» или «Словодел».

Что отмечают в разных странах 13 апреля

Праздник весны Жам эн-Нессим — Египет. Праздник символизирует начало сельскохозяйственных работ и отмечается в следующий за Пасхой понедельник, в этот день жители Египта не работают. Считается, что древние египтяне в праздник весны почитали богов и подносили им дары в виде соленой рыбы и лука. В память о предках на Жам эн-Нессим готовят «фесих» — блюдо с соленой рыбой, фасолью и зеленым луком, который, согласно поверьям, отгоняет злых духов.

Тайский Новый год Сонгкран — Таиланд. Сонгкран, или тайский Новый год, отмечается с 13 по 15 апреля. Главная традиция праздника — водные битвы, когда люди обливают друг друга водой. Это символизирует очищение от грехов прошлого года. Кроме того, принято посещать храмы, делать подношения монахам и проводить время с семьей. Сонгкран привлекает множество туристов, желающих окунуться в атмосферу праздника и веселья.​

Варутхини Экадаши — Индия. В индуизме это священный день, когда соблюдают особые ограничения. Древний праздник основан на законе кармы, согласно которому действие (санскр. «карма») определяет судьбу человека. Пост в этот день сжигает прошлые ошибки и дарует благополучное будущее. В канун Экадаши избегают бобов, шпината, меда, еды в чужих домах и близости. В сам день — азартных игр, дневного сна и даже чистки зубов палочками из дерева (чтобы не проливать кровь).

Религиозные праздники 13 апреля

* Понедельник Светлой седмицы

Сегодня продолжается Светлая седмица — неделя, включающая в себя Пасхальное воскресенье и шесть дней после него. Во все дни седмицы церковные службы подобны богослужению Пасхи, а Царские врата православных храмов двустворчатые двери, которые ведут в алтарную часть и символизируют райские ворота открыты настежь.

Согласно Евангелию, Светлый понедельник напоминает о явлении воскресшего Христа двум ученикам на пути в Эммаус. В целом же, после Своего Воскресения Иисус в течение 40 дней являлся ученикам и говорил с ними о Царствии Божием, после чего вознесся на небо.

* День памяти святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси

В эту дату православная церковь вспоминает святителя Иону — одного из наиболее почитаемых русских святых XV века. Он был первым митрополитом Киевским и всея Руси, избранным без утверждения Константинопольским патриархом — это стало важным шагом к независимости Русской церкви. Житие Ионы наполнено историями о чудесах исцеления, заступничестве и смирении. Святитель Иона скончался в 1461 году и был прославлен как чудотворец. Его мощи находятся в Успенском соборе Московского Кремля.

Народные праздники 13 апреля

* Ипатий Чудотворец

В этот день церковь чтит память священномученика Ипатия Гангрского, епископа города Гангры в Малой Азии, который участвовал в Никейском соборе и пострадал за веру в 326 году. По преданию, среди мучителей Ипатия была женщина — она нанесла ему смертельный удар камнем, но после этого обезумела и начала бить этим камнем себя. Позже она исцелилась на могиле святого.

На Руси епископа прозвали Ипатием Чудотворцем. Святому молились о прибавлении в семействе и просили избавить от бесплодия. Кроме того, наши предки верили, что Ипатий может защитить от непослушных домовых и изгнать бесов.

В этот день было принято выходить в поля и проверять состояние посевов. Женщины подготавливали землю под посадки в огороде. А еще было принято помогать вдовам, сиротам и пожилым людям. Считалось, что добро, сделанное в день Ипатия Чудотворца, всегда возвращается.

Именины 13 апреля

* Вениамин;

* Иван;

* Иннокентий;

* Артур;

* Иосиф;

* Яков;

* Анна;

* Ида.

Приметы: что можно и что нельзя делать 13 апреля

* Приметы о погоде

Если утро туманное, лето будет дождливым.

Дождь в этот день — к урожаю грибов.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.

Увидеть бабочку — к скорым хорошим новостям.

Теплый ветер — к богатому урожаю злаков.

Что можно делать 13 апреля

* Молиться о здоровье, благополучном рождении ребенка.

* Убираться в доме.

* Печь хлеб, варить каши на молоке — считалось, что так в дом придет достаток.

* Заниматься рукоделием — работа принесет удачу.

* Разводить костер и топить печи.

Что нельзя делать 13 апреля

* Ссориться и сквернословить.

* Отказывать женщинам в помощи.

* Оставлять огонь без присмотра — есть риск пожара.

* Шить и резать ножницами вечером — считалось, что можно «порезать» собственную судьбу.

* Игнорировать плохие сны — после пробуждения, согласно поверьям, необходимо прочитать молитву или умыться святой водой.

* Переезжать.

Лунный календарь 13 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 26-й лунный день.

Луна в знаке Водолей.

Если верить прогнозам астрологов, день стоит посвятить спокойному времяпрепровождению. Можно не торопиться с новыми проектами, а уделить внимание делам, которые уже в работе, завершить их. Сегодня удобный момент, чтобы избавиться от того, что давно тяготит — например, от устаревших привычек или ненужных контактов.

Согласно звездным раскладам, не нужно спешить: так легче сохранить душевное равновесие. Возможно, стоит чуть меньше полагаться на случайности и неожиданные сюрпризы. Зато самообразованию, спокойному созерцанию и новым знаниям — зеленый свет.

13 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии и находится под управлением планеты Марс.

Какие исторические события произошли 13 апреля

* 1204 год — участники Четвертого крестового похода захватили Константинополь, столица Византии была разграблена.

* 1904 год — при взрыве броненосца «Петропавловск» у Порт-Артура погибли вице-адмирал Степан Макаров и художник Василий Верещагин.

* 1923 год — состоялось торжественное открытие стадиона «Уэмбли» в Лондоне.

* 1925 год — при участии Генри Форда открылась первая в мире регулярная грузовая авиалиния Детройт — Чикаго. Самолеты перевозили комплектующие для автомобильных заводов Форда.

* 1932 год — Совет Народных Комиссаров СССР постановил начать строительство Байкало-Амурской железной дороги.

* 1934 год — в водах Чукотского моря удалось завершить операцию по спасению экипажа и участников экспедиции затонувшего парохода «Челюскин». На самолетах были спасены 104 человека, которые провели два месяца на льдинах.

* 1941 год — СССР и Япония подписали Пакт о ненападении.

* 1944 год — в ходе Крымской операции советские войска освободили Симферополь от немецких захватчиков.

* 1945 год — войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли Вену.

* 1953 год — директор ЦРУ Аллен Даллес отдал приказ о запуске проекта «МК-Ультра» — секретной программы по поиску средств контроля человеческого сознания.

* 1964 год — Сидни Пуатье стал первым афроамериканцем, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль.

* 1970 год — авария на космическим корабле «Аполлон-13»: взрыв кислородного баллона поставил под угрозу возвращение экипажа на Землю.

* 2017 год — США впервые применили «мать всех бомб» (GBU-43/B) в Афганистане, уничтожив позиции ИГИЛ (организация запрещена в России).

* 2024 год — Иран нанес удары по Израилю в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.

Кто родился 13 апреля

* В 1519 году родилась Екатерина Медичи — королева Франции, вдова Генриха II и могущественная регентша в эпоху религиозных войн.

* В 1743 году родился Томас Джефферсон — 3-й президент США, автор Декларации независимости, один из отцов-основателей Америки.

* В 1748 году родился Джозеф Брама — изобретатель, создавший гидравлический пресс.

* В 1771 году родился Ричард Тревитик — английский инженер, построивший первый в мире паровоз.

* В 1883 году родился Александр Александров — советский композитор, автор музыки гимна СССР (и нынешней версии гимна России).

* В 1883 году родился Демьян Бедный — поэт, сатирик и яркий голос советской пропаганды.

* В 1906 году родился Сэмюэл Беккет — ирландский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе.

* В 1934 году родилась Наталья Дурова — цирковая артистка и дрессировщица.

* В 1937 году родился Джереми Острайкер — астрофизик, основоположник теории темной материи.

* В 1939 году родился Шеймас Хини — ирландский поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии (1995).

Кто скончался 13 апреля • В 1937 году умер Илья Ильф — русский советский писатель, драматург и сценарист, соавтор романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

• В 2008 году умер Джон Уилер — американский физик, который ввел понятие «черная дыра».

• В 2023 году умерла Мэри Куант — модельер, создательница мини-юбки.

Кто отмечает день рождения 13 апреля

* 84 года исполняется Биллу Конти — композитору, автору музыки к фильму «Рокки», обладатель «Оскара».

* 78 лет исполняется Михаилу Шуфутинскому — эстрадному певцу и шансонье.

* 74 года исполняется Александру Кутикову — советскому и российскому музыканту, бас-гитаристу, певцу и композитору.

* 71 год исполняется Ирине Хакамаде — российскому экономисту, публицисту и политику.

* 53 года исполняется Сергею Шнурову — музыканту, фронтмену группы «Ленинград».

* 51 год исполняется Татьяне Навке — олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира по фигурному катанию.

* 48 лет исполняется Карлесу Пуйолю — легенде испанского футбола, капитану «Барселоны» и чемпиону мира.

* 43 года исполняется Клаудио Браво — чилийскому футболисту, вратарю, дважды выигравшему Кубок Америки.

* 33 года исполняется Ханне Маркс — американской актрисе, известной по сериалу «Детективное агентство Дирка Джентли».