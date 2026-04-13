Россиян предупредили о всплеске мошенничества с проверками «утечек газа»

РИА Новости: в РФ мошенники в форме ходят по квартирам с проверками утечек газа

Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам с проверками «утечек газа». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Там обратили внимание, что в апреле проходят плановые проверки газового оборудования и систем противопожарной безопасности после зимы.

Как рассказали в пресс-службе, злоумышленники информируют об «утечке газа» или «несоответствии нормам». После этого они требуют срочной замены оборудования (датчиков, кранов) по завышенным ценам с оплатой наличными «на месте» или переводом на карту «сменщика». Целевой группой такой мошеннической схемы являются жители многоквартирных домов, особенно пожилые.

В «Мошеловке» подчеркнули, что реальные службы никогда не продают оборудование с рук и не требуют оплаты на месте, она осуществляется через квитанции или официальный сайт.

В пресс-службе порекомендовали гражданам, которым «газовщики» пытаются навязать услугу под давлением («авария», «штраф»), вызывать полицию и требовать показать удостоверение. Кроме того, необходимо звонить в диспетчерскую управляющей компании для подтверждения визита соответствующих специалистов.

До этого мошенники стали внедрять новую схему обмана россиян, рассылая им сообщения и фейковые акты о недопуске к газовому оборудованию от лица псевдогазовых служб. Запугивая граждан, они требуют оплатить услуги по обслуживанию оборудования, а также обеспечить доступ лжесотруднику организации в квартиру.

Ранее мошенники в Telegram от имени «газовщиков» украли у россиян сотни тысяч рублей.