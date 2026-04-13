Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Россиян предупредили о всплеске мошенничества с проверками «утечек газа»

Александр Кряжев/РИА Новости

Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам с проверками «утечек газа». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Там обратили внимание, что в апреле проходят плановые проверки газового оборудования и систем противопожарной безопасности после зимы.

Как рассказали в пресс-службе, злоумышленники информируют об «утечке газа» или «несоответствии нормам». После этого они требуют срочной замены оборудования (датчиков, кранов) по завышенным ценам с оплатой наличными «на месте» или переводом на карту «сменщика». Целевой группой такой мошеннической схемы являются жители многоквартирных домов, особенно пожилые.

В «Мошеловке» подчеркнули, что реальные службы никогда не продают оборудование с рук и не требуют оплаты на месте, она осуществляется через квитанции или официальный сайт.

В пресс-службе порекомендовали гражданам, которым «газовщики» пытаются навязать услугу под давлением («авария», «штраф»), вызывать полицию и требовать показать удостоверение. Кроме того, необходимо звонить в диспетчерскую управляющей компании для подтверждения визита соответствующих специалистов.

До этого мошенники стали внедрять новую схему обмана россиян, рассылая им сообщения и фейковые акты о недопуске к газовому оборудованию от лица псевдогазовых служб. Запугивая граждан, они требуют оплатить услуги по обслуживанию оборудования, а также обеспечить доступ лжесотруднику организации в квартиру.

Ранее мошенники в Telegram от имени «газовщиков» украли у россиян сотни тысяч рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!