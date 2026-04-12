«Для Турции это простая сделка». Сын президента Уганды требует у Эрдогана $1 млрд и красавицу-жену

Сын президента Уганды и главком армии Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции $1 млрд и «самую красивую женщину» страны в жены, пригрозив в случае отказа разрывом отношений и запретом полетов Turkish Airlines. Скандальный пост он опубликовал в X, но позже удалил. Что стоит за этим ультиматумом и почему Кайнеругаба не впервые делает одиозные заявления — в материале «Газеты.Ru».

Ультиматум Анкаре

Сын президента Уганды и командующий армией страны Мухузи Кайнеругаба оказался в центре скандала после публикации в X. Как сообщила газета India Today, 11 апреля генерал потребовал от Турции $1 млрд в качестве «дивидендов», а заодно — «самую красивую женщину» страны в жены . Позже он удалил пост, но его скриншот сохранило и опубликовало индийское издание.

Претензии Кайнеругаба связал с ситуацией в Сомали. По его версии, Анкара получает выгоду от инфраструктурных проектов в этой стране, а также от работы портов и аэропортов в Могадишо. При этом Уганда участвует в миссиях Африканского союза и задействована в борьбе с боевиками группировки «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой» (признана в России террористической организацией и запрещена). На этом фоне генерал заявил, что хочет получить «дивиденды от продажи ценных бумаг».

Затем Кайнеругаба добавил, что в случае отказа Уганда закроет для самолетов авиакомпании Turkish Airlines свое воздушное пространство и разорвет дипотношения с Анкарой.

«Для Турции это очень простая сделка <...> Либо они платят нам, либо я закрываю их посольство здесь. Они могут ответить взаимностью и закрыть и наше посольство в Турции. Никаких проблем», — заявил он в X.

На выполнение своих условий генерал отвел 30 дней, добавив: «Кому нужен друг, который постоянно тебя предает?» Кроме того, он посоветовал гражданам Уганды «избегать любых поездок в Турцию ради собственной безопасности».

В чем конфликт?

Резкие заявления Мухузи Кайнеругабы в адрес Турции возникли не на пустом месте. Как пишет PA Turkey, есть три основные причины ухудшения отношений с Анкарой. Первая — история угандийского оппозиционера и ютубера Фреда Лумбуе, который живет в Турции. Уганда добивается его выдачи, но Анкара отказывается, ссылаясь на юридические процедуры и вопросы прав человека.

Вторая — срыв железнодорожного проекта на $2,2 млрд с участием турецкой компании Yapi Merkezi: угандийские власти вышли из сделки, объяснив это проблемами с финансированием. Третья причина — рост турецкого влияния в регионе, прежде всего в Сомали и на фоне расширяющихся связей с Эфиопией. В Кампале это, как пишет PA Turkey, воспринимают как вмешательство в зону традиционных интересов Уганды.

До полного разрыва связей дело пока не дошло. Торговля между странами продолжается, турецкие компании по-прежнему работают в Уганде, однако отношения явно стали заметно холоднее, чем раньше, отметили журналисты.

Не первое странное заявление

Для Кайнеругабы подобные заявления давно стали частью политического образа. Его публикации в соцсетях неоднократно вызывали международный резонанс и ставили официальный Кампалу в неловкое положение.

В 2022 году сын угандийского президента предложил 100 коров породы Анколе в обмен на брак с премьер-министром Италии Джорджей Мелони . Тогда он называл этих животных «самыми красивыми коровами на земле» и пригрозил итальянскому правительству:

«Если римляне откажутся от наших коров, это значит, что мы должны захватить Рим. На это у нас уйдут дни».