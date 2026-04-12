«В минутах от уничтожения»: Иран заявил о бегстве эсминцев США из Ормузского пролива

Американские эсминцы попытались пройти Ормузский пролив, но развернулись из-за угроз со стороны Ирана и резкого обострения в регионе. В Тегеране заявляют, что корабли были «в минутах от уничтожения» под прицелом ракет и дронов, тогда как в США объясняют отход риском слежки. Все произошло на фоне провала переговоров о мирной сделке в Исламабаде, Трамп же после заявил, что США сами начнут блокировать пролив.

Эсминцы ушли

В Тегеране заявили, что попытка американских эсминцев пройти в район Ормузского пролива закончилась провалом. Иранский телеканал PressTV сообщил, что два корабля ВМС США — USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson — якобы оказались «в минутах от уничтожения» после того, как на них навели иранские ракеты и запустили в их сторону ударные беспилотники.

«Эсминцы были всего в нескольких минутах от полного уничтожения после того, как на них были нацелены иранские ракеты и запущены ударные БПЛА. Когда эсминцы и сопровождающий их флот достигли входа в Ормузский пролив, на них были нацелены иранские ракеты, и эсминцам было дано всего 30 минут на то, чтобы развернуться. Корабли немедленно отступили», — отметили журналисты.

PressTV назвало эту попытку «пропагандистской операцией», которая, по версии иранской стороны, «легко могла обернуться катастрофой» для США. Телеканал также уточнил, что во время маневра корабли применяли средства радиоэлектронной борьбы и отключили систему передачи координат.

Похожую версию изложило и агентство Fars. По его данным, иранские военные отслеживали эсминец, вышедший из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива, и передавали информацию иранской делегации в Исламабаде, а та — американской стороне через пакистанского посредника. Как утверждает агентство, Тегеран предупредил, что корабль станет целью в течение 30 минут, если продолжит движение, и отдельно дал понять, что такой шаг ударит по и без того сложным переговорам между США и Ираном.

Как сообщил источник иранского агентства IRIB, американские корабли Ормузский пролив не пересекали.

«Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива», — следует из публикации.

Так в Иране ответили на сообщения о том, что американские военные корабли якобы вошли в пролив. Bloomberg в свою очередь писал, что американский эсминец шел из Фуджейры, а иранские силы следили за его перемещением и затем довели эту информацию до США через пакистанских посредников.

Что говорят в США

The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников сообщила, что пока в Исламабаде шли переговоры о продлении режима прекращения огня, два эсминца ВМС США вошли в Ормузский пролив и уничтожили иранский разведывательный беспилотник, который приблизился к одному из кораблей.

По данным издания, это был первый этап более широкой операции: США хотели начать расчистку пролива от мин и показать коммерческим судам, что маршрут остается проходимым. Как отметили источники NYT, оба корабля вышли из Оманского залива, вошли в Ормузский пролив, а затем развернулись. Точное время уничтожения беспилотника собеседники газеты не уточнили. Один из источников предположил, что дрон мог передавать сигнал об угрозе американским кораблям.

При этом чиновники, на которых ссылается издание, подчеркивают: беспилотник не считался прямой угрозой, однако ВМС США не хотели, чтобы иранские силы отслеживали передвижение кораблей. В Вашингтоне также настаивают, что удар по дрону не нарушал условия прекращения огня.

Похожую информацию привел и журналист Axios Барак Равид. Со ссылкой на неназванного американского чиновника он написал: «Несколько кораблей ВМС США в субботу пересекли Ормузский пролив» . По его словам, этот проход не согласовывался с Ираном и стал первым подобным шагом с начала иранского конфликта.

Иран пока контролирует пролив

На фоне сообщений о маневрах американских кораблей в Иране выступили с жестким предупреждением. Корпус стражей исламской революции сообщил, что любое приближение военных судов к Ормузскому проливу будет считаться нарушением перемирия.

«Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», — следует из заявления.

В КСИР подчеркнули, что проход через пролив остается открытым только для гражданских судов и осуществляется «в соответствии со специальными правилами».

Параллельно Тегеран демонстрирует контроль над ситуацией. После заявлений Трампа о возможной блокаде иранские власти начали публиковать кадры наблюдения за акваторией пролива. Как сообщает агентство IRNA, в Иране подчеркивают, что «ситуация находится под контролем».