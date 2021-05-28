Словения как председатель ЕС будет налаживать отношения с РФ

Министр иностранных дел Словении Анже Логар после переговоров с российским коллегой Сергеев Лавровым заявил, что Словения как председатель Совета Евросоюза займется налаживанием отношений с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

Логар отметил, что обсудил с Лавровом актуальные вопросы во внешней политике, по которым Словения занимает неизменную позицию. Министр отметил, что приехал в Москву в непростое время в отношениях Европы и России.

«И в том числе в связи с тем, что мы будем председательствующей страной в Евросоюзе, мы будем всегда в качестве председательствующей стороны выступать за то, чтобы уменьшить напряжение между Евросоюзом и Россией и сосредоточиться на поиске общего», — сказал министр.

Он добавил, что Европа и Россия образуют общее цивилизационное пространство.

Словения будет председательствовать в Евросовете с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Европой.