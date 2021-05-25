В США захотели от России благодарности за шанс достроить «Северный поток – 2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что президенту России Владимиру Путину следует поблагодарить американского коллегу за возможность достроить газопровод «Северный поток – 2». Об этом конгрессмен написал на своей странице в Twiiter.

Круз призвал репортеров спросить у представителей Белого дома, не был ли отказ от санкций против оператора строительства газопровода Nord Stream AG «предварительным условием» для предстоящей встречи президентов Байдена и Путина в Женеве. Он также задался вопросом, поблагодарит ли российский лидер главу США за «многомиллиардный подарок» во время саммита.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки назвала возможные темы переговоров.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.

При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Вашингтон признает невозможность помешать завершению строительства российского трубопровода.