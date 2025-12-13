На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заблокируют российских музыкантов

СНБО Украины постановил заблокировать российских исполнителей на стримингах
true
true
true
close
Armando Franca/AP

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины постановил заблокировать российских музыкальных исполнителей в стриминговых сервисах на территории страны. Об этом сообщило украинское агентство «Интерфакс».

Глава подкомитета Верховной рады по музыкальной индустрии Александр Санченко заявил о начале процесса блокировки по первым 120 исполнителям из России.

«Мы создали открытую Google-форму и обратились к музыкальным медиа с призывом помочь. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины (СБУ)», — сказал он.

По данным украинского «Интерфакса», композиции российских артистов удалят из общего доступа на Spotify, Apple Music и других платформах, которые работают на территории Украины.

До этого украинцев возмутила рождественская песня Лаймы Вайкуле. Недовольство на Украине вызвала новогодняя рекламная кампания местной сети супермаркетов АТБ, в которой Вайкуле исполняет украинскую рождественскую песню «Щедрик». Пользователи сети напомнили о прошлом звезды, прославившейся песнями на русском языке в советское время и долго работавшей в российском шоу-бизнесе.

Ранее Елка убрала упоминание об Украине из хита «Прованс» на концерте в Москве.

