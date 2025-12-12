Новогодние праздники – 2026 в Москве: топ-15 красивых локаций

На площадке проекта «Зима в Москве» на Тверской площади

Куда сходить в Москве за новогодним настроением и чудесными фотосессиями: самые красивые места столицы

В новогодние праздники Москва становится главным центром торжеств и гуляний. Тысячи туристов приезжают в столицу на каникулы, чтобы увидеть праздничную иллюминацию, удивительные елки, новогодние скульптуры, световые тоннели и инсталляции, катки и рождественские ярмарки. На площадях и улицах Москвы можно зарядиться новогодним настроением по полной программе и почувствовать праздник. «Газета.Ru» рассказывает, куда сходить в Москве в новогодние праздники, чем заняться, что посмотреть и где сделать самые яркие фото.

Манежная площадь

Как добраться: ст. метро «Охотный ряд».

Здесь в рамках «Московских сезонов» открылся Город елочных игрушек. Центр притяжения Манежной площади — роскошная натуральная 22-метровая ель: по высоте она уступает лишь главной елке страны — кремлевской. В этом году ель оформлена золотыми, красными и зелеными игрушками.

Декор создавался с учетом традиций русских мастеров. Художники расписывали шары по старинным эскизам с рождественскими и сказочными мотивами, элементами народных промыслов. А еще на елке красуются сделанные вручную нарядные куклы, ватные человечки, витые сосульки и множество ярких флажков. Но главный хит Манежной площади — ватные ретро-игрушки в человеческий рост. Для взрослых это повод поностальгировать о «тех самых» новогодних елках из детства, когда Деды Морозы были «настоящими», а новогодние желания непременно исполнялись.

Фишки локации:

сказочные домики в причудливом стиле;



винтажная галерея с нарядными торговыми рядами;



сцена в виде арочного вокзала начала XX века;



калачная с печью, где в режиме нон-стоп пекут крендели.

В Москве 12 декабря стартует фестиваль «Путешествие в Рождество» В Москве с 12 декабря по 11 января на 35 площадках пройдет ежегодный фестиваль... 10 декабря 20:02

close Новогодние игрушки и елка на Манежной площади Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Переход к площади Революции

Как добраться: ст. метро «Охотный Ряд» или «Площадь Революции».

Если идти от Манежной площади к площади Революции, попадаешь в сказочную рождественскую галерею. Эта локация выполнена в стилистике московской ярмарки конца XIX века. Торговые шале, украшенные хвоей, лабиринты из елей, ароматы свежей выпечки и медового сбитня — кажется, здесь можно гулять бесконечно. Гостей ждут все те же сделанные вручную «ватные человечки», рождественский экспресс и его машинист, а также эффектные фотозоны.

Фишки локации:

витрины шале украшены ватными игрушками;



рождественский экспресс, на фоне которого стоит сфотографироваться;



множество арт-объектов в виде коробок с подарками;



фотозона в виде театра.

Топ-10 новогодних елок 2025–2026: куда сходить с детьми в Москве В середине декабря в России стартуют традиционные новогодние елки — праздничные представления... 08 декабря 17:21

close Рождественский экспресс на Манежной площади Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Площадь Революции

Как добраться: ст. метро «Площадь Революции».

Одно из самых любимых мест новогодних прогулок у жителей и гостей столицы. По традиции здесь работают каток и большая бесплатная карусель в старинном стиле. А еще в этом году здесь открылось ретро-фотоателье. В нем можно переодеться в старинный наряд и сделать необычные фото. При фотоателье работает почтовая станция, с помощью которой можно отправить родным стильные открытки.

Фишки локации:

качели и карусели для детворы в старинной стилистике с дымковской росписью;



нарядные домики-ларцы с лакомствами;



ретро-фотоателье;



каток, где можно не только покататься, но и посмотреть ледовые шоу с участием знаменитых фигуристов.

close ГУМ-каток на Красной площади Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никольская улица

Как добраться: ст. метро «Охотный ряд» или «Театральная»

Каждый год Никольская улица преображается в сверкающее пространство из тысяч гирлянд. Здесь не нужно искать выигрышные ракурсы для фотосессий: улица будто соткана из света. Гостей встретит заснеженный лес из можжевельников, елей, берез и сосен — полное ощущение новогодней сказки.

Фишки локации:

декоративные деревья, оформленные в стилистике русских народных сказок;



резные сказочные арки;



большое количество фотозон.

close Никольская улица, 2024 год Михаил Метцель/ТАСС

Тверская площадь

Как добраться: ст. метро «Тверская».

На Тверской площади установили необычную 8-метровую ель, венецианскую карусель, световые инсталляции и макеты столичных достопримечательностей. Этой зимой в рамках фестиваля «Московское чаепитие» здесь можно отведать горячего чаю из самовара. В выходные и праздники гостей ждут музыкальные шоу, концерты, танцы.

Фишки локации:

самая длинная новогодняя арка в столице, напоминающая очертаниями фасад театра «Эрмитаж».



много елочек и новогодних инсталляций;



уютные шале с сувенирами;



фотозоны.

close Новогодние украшения на Тверской площади mos.ru

Тверской бульвар

Как добраться: ст. метро «Тверская».

Тверской бульвар — это волшебный путь прямиком в Новый год. Его главная достопримечательность — огромный световой тоннель, внутри которого получаются красочные снимки. Благодаря мультимедийным технологиям тоннель меняет цвет декораций.

Еще одна изюминка Тверского бульвара — гигантский меховой розовый поезд, который приятно обнимать. Необычные фото на его фоне вам гарантированы. Гостей также удивят пушистые зонтики и грелки для рук.

Фишки локации:

световой тоннель, где можно загадать желание и оно сбудется;



фигуры персонажей русских сказок по обе стороны тоннеля;



пушистый розовый поезд и зонтики.

close Зимний арт-павильон «Холодильник» проекта «Сделано в Москве» в рамках проекта «Зима в Москве» на Тверском бульваре Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Кузнецкий мост

Как добраться: ст. метро «Кузнецкий мост»

В начале улицы гостей встречает четырехметровый красный медведь, обнимающий наряженную ель. Среди композиций из можжевельников, елей и пихт прячутся новогодние игрушки советской эпохи — юла, лошадка-качалка, мишка в автомобиле.

Любителей стимпанка на этом прогулочном маршруте ждет сюрприз — площадка с интерактивными механическими игрушками (ул. Кузнецкий мост, вл.3-5). Все игрушечные элементы детально проработаны, арт-объекты отлично подойдут для фотосессий. На арочной аллее вы увидите ретро-поезд. Венчает композицию величественный дирижабль. Наряды у елочек здесь тоже особенные: кроме золотых и серебристых шаров их украшают сверкающие шестеренки и механические птицы.

«Геометрия и цвет»: стилист рассказал, как модно украсить елку в 2026 году В Новом 2026 году наблюдается мировой тренд на минималистичные, графичные елки, но... 27 октября 16:22

Фишки локации:

четырехметровый медведь;



арт-объекты в стиле стимпанк;



деревья, украшенные сердцами;



павильон «Вязаный шар», где можно приобрести одежду, книги, игрушки;



фасад одной из местных кофеен украсил обаятельный Гринч.

close Горожане на улице Рождественка Михаил Воскресенский/РИА Новости

Театральная площадь

Как добраться: ст. метро «Театральная».

Особенной магией наполнилась Театральная площадь. Эту локацию украсили в стиле знаменитой сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Приходите полюбоваться скульптурой Мышиного Короля и танцующими фигурами Принца и Мари. На фоне гигантских хрустальных цветов в фонтане можно сделать прекрасные фото. В центре композиции — изящная рождественская ель, украшенная серебряными шарами.

Фишки локации:

декорации и волшебные инсталляции в духе сказки Гофмана;



музыкальное сопровождение из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

close Площадь перед Большим театром mos.ru

Российская государственная библиотека

Как добраться: ст. метро «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 3/5.

Площадка у Российской государственной библиотеки превратилась в необычный читальный зал под открытым небом. Здесь расположились стопки книг в золотых переплетах, книжные полки и большие латунные лампы с зелеными абажурами. О Новом годе напоминает не только таинственная атмосфера, но и нарядные елки и пихты.

Фишки локации:

необычные декорации в виде книг;



уютный новогодний антураж;



в новогодней библиотеке представлены как известные произведения, так и библиографические редкости.

close Площадка у Российской государственной библиотеки mos.ru

Камергерский переулок

Как добраться: ст. метро «Охотный Ряд».

Одна из самых «вкусных» локаций в пространстве столицы. Накануне Нового года Камергерский переулок превратился в кондитерское королевство с множеством пряничных домиков, в которых продают сладости и сувениры. В пряничном стиле оформлены арки и украшения на ветвях елей. Аромат имбиря и корицы буквально витает в воздухе.

Фишки локации:

пряничная стилистика новогоднего декора;



широкий выбор съедобных новогодних сувениров.

close Украшенный Камергерский переулок mos.ru

Арбат

Как добраться: ст. метро «Арбатская».

Арбат в этом новогоднем сезоне обрел мандариновый шарм. Пешеходная улица украшена очаровательными елками с мандаринами. Оранжевые шары, которые так и хочется попробовать на вкус, оттеняют сочную зелень елей и пихт. Во время променада загляните в павильон в виде огромного мандарина. Но самый интересный объект на Арбате — мандариновые весы. Встав на них, каждый может узнать свой вес в мандаринах.

Фишки локации:

арт-павильон с сувенирами в виде огромного мандарина;



композиция в виде ели, внутри которой есть проход для людей;



беседки с мандариновыми крышами;



гигантские весы, которые измерят ваш «мандариновый вес».

close Зимний арт-павильон «Мандарин» проекта «Сделано в Москве» в рамках проекта «Зима в Москве» на Арбате Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Парк Победы на Поклонной горе

Как добраться: станция метро «Парк Победы», пл. Победы, 3, стр. 2.

30 декабря в Парке Победы стартует фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». Здесь появятся виртуозно выполненные ледяные скульптуры по мотивам сказки «Буратино». На центральной площади парка заработают ледяные горки. Здесь также развернется городок старинных аттракционов в духе русских ярмарок. Каждый день гостей ждут карнавальные шествия и театральные шоу.

Фишки локации:

необычные ледяные скульптуры, на фоне которых получаются эффектные фото;



инсталляции по мотивам сказки «Буратино»;



старинные качели, карусели в духе народных забав;



анимация — карнавалы, шествия, выступления артистов.

close Фестиваль «Ледовая Москва» в парке Победы на Поклонной горе, 2024 год Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Как добраться: станция метро «ВДНХ».

К Новому году полностью преобразилась территория ВДНХ. У центрального входа загорелись огнями огромные цифры «2026», причем «ноль» представляет собой светящуюся арку. Проходя через нее, обязательно загадайте желание! Еще одна отличная локация для фотосессий — гигантский елочный шар. На аллеях ВДНХ гостей встречают сказочные скульптуры, световые инсталляции, фотозоны и другие арт-объекты. На площади Промышленности действует каток.

Фишки локации:

множество эффектных точек для фото;



анфилада из семи сверкающих ворот высотой семь метров, которая ведет к 18-метровой световой арке;



каток.

close Новогоднее оформление ВДНХ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Столешников переулок

Как добраться: ст. метро «Тверская».

Эта локация заинтересует сладкоежек, ведь Столешников переулок превратился в зефирное царство. Над домами здесь плывут розовые облака, гостей повсюду встречают многоярусные торты и зефирный декор. Убранство у елочек тоже тематическое — на ветвях качаются розовые шары, «сахарные» сосульки» и пирожные. В самом начале переулка гостей ждет эффектная фотозона — ретро-авто с горой подарков на крыше.

Фишки локации:

старинный автомобиль в нежно-фиолетовых оттенках;



«зефирный декор» фасадов;



елки и пихты с украшениями в виде сладостей.

close Столешников переулок, 2024 год Кристина Абакумова-Иоффе/РИА Новости

Идеи символических подарков на Новый год: оригинальные и недорогие варианты Подарки — один из главных атрибутов Нового года. Дарить их не менее приятно, чем получать, но... 06 декабря 19:40

Сад НИИ Склифосовского

Как добраться: ст. метро «Сухаревская» или «Проспект Мира», Большая Сухаревская площадь, 3, стр. 22.

В саду у НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского расцвело волшебство. Здесь появились огромные новогодние шары, в которых спрятались елочки, украшенная иллюминацией рождественская деревня и ретро-карусель с лошадками. Вся территория сада украшена новогодними композициями и гирляндами. Эта локация уже стала хитом в соцсетях.

Фишки локации:

фотозоны в виде гигантских новогодних шаров;



лес из пышно украшенных елей и огромных елочных игрушек.