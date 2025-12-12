На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новогодние праздники – 2026 в Москве: топ-15 красивых локаций

Куда сходить в Москве за новогодним настроением и чудесными фотосессиями: самые красивые места столицы
На площадке проекта «Зима в Москве» на Тверской площади

Пелагия Тихонова/РИА Новости
В новогодние праздники Москва становится главным центром торжеств и гуляний. Тысячи туристов приезжают в столицу на каникулы, чтобы увидеть праздничную иллюминацию, удивительные елки, новогодние скульптуры, световые тоннели и инсталляции, катки и рождественские ярмарки. На площадях и улицах Москвы можно зарядиться новогодним настроением по полной программе и почувствовать праздник. «Газета.Ru» рассказывает, куда сходить в Москве в новогодние праздники, чем заняться, что посмотреть и где сделать самые яркие фото.

Манежная площадь Переход к площади Революции Площадь Революции Никольская улица Тверская площадь Тверской бульвар Кузнецкий мост Театральная площадь Российская государственная библиотека Камергерский переулок Арбат Парк Победы на Поклонной горе ВДНХ Столешников переулок Сад НИИ Склифосовского

Манежная площадь

Как добраться: ст. метро «Охотный ряд».

Здесь в рамках «Московских сезонов» открылся Город елочных игрушек. Центр притяжения Манежной площади — роскошная натуральная 22-метровая ель: по высоте она уступает лишь главной елке страны — кремлевской. В этом году ель оформлена золотыми, красными и зелеными игрушками.

Декор создавался с учетом традиций русских мастеров. Художники расписывали шары по старинным эскизам с рождественскими и сказочными мотивами, элементами народных промыслов. А еще на елке красуются сделанные вручную нарядные куклы, ватные человечки, витые сосульки и множество ярких флажков. Но главный хит Манежной площади — ватные ретро-игрушки в человеческий рост. Для взрослых это повод поностальгировать о «тех самых» новогодних елках из детства, когда Деды Морозы были «настоящими», а новогодние желания непременно исполнялись.

Фишки локации:

  • сказочные домики в причудливом стиле;
  • винтажная галерея с нарядными торговыми рядами;
  • сцена в виде арочного вокзала начала XX века;
  • калачная с печью, где в режиме нон-стоп пекут крендели.

close

Новогодние игрушки и елка на Манежной площади

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Переход к площади Революции

Как добраться: ст. метро «Охотный Ряд» или «Площадь Революции».

Если идти от Манежной площади к площади Революции, попадаешь в сказочную рождественскую галерею. Эта локация выполнена в стилистике московской ярмарки конца XIX века. Торговые шале, украшенные хвоей, лабиринты из елей, ароматы свежей выпечки и медового сбитня — кажется, здесь можно гулять бесконечно. Гостей ждут все те же сделанные вручную «ватные человечки», рождественский экспресс и его машинист, а также эффектные фотозоны.

Фишки локации:

  • витрины шале украшены ватными игрушками;
  • рождественский экспресс, на фоне которого стоит сфотографироваться;
  • множество арт-объектов в виде коробок с подарками;
  • фотозона в виде театра.

close

Рождественский экспресс на Манежной площади

Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Площадь Революции

Как добраться: ст. метро «Площадь Революции».

Одно из самых любимых мест новогодних прогулок у жителей и гостей столицы. По традиции здесь работают каток и большая бесплатная карусель в старинном стиле. А еще в этом году здесь открылось ретро-фотоателье. В нем можно переодеться в старинный наряд и сделать необычные фото. При фотоателье работает почтовая станция, с помощью которой можно отправить родным стильные открытки.

Фишки локации:

  • качели и карусели для детворы в старинной стилистике с дымковской росписью;
  • нарядные домики-ларцы с лакомствами;
  • ретро-фотоателье;
  • каток, где можно не только покататься, но и посмотреть ледовые шоу с участием знаменитых фигуристов.

close

ГУМ-каток на Красной площади

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никольская улица

Как добраться: ст. метро «Охотный ряд» или «Театральная»

Каждый год Никольская улица преображается в сверкающее пространство из тысяч гирлянд. Здесь не нужно искать выигрышные ракурсы для фотосессий: улица будто соткана из света. Гостей встретит заснеженный лес из можжевельников, елей, берез и сосен — полное ощущение новогодней сказки.

Фишки локации:

  • декоративные деревья, оформленные в стилистике русских народных сказок;
  • резные сказочные арки;
  • большое количество фотозон.

close

Никольская улица, 2024 год

Михаил Метцель/ТАСС

Тверская площадь

Как добраться: ст. метро «Тверская».

На Тверской площади установили необычную 8-метровую ель, венецианскую карусель, световые инсталляции и макеты столичных достопримечательностей. Этой зимой в рамках фестиваля «Московское чаепитие» здесь можно отведать горячего чаю из самовара. В выходные и праздники гостей ждут музыкальные шоу, концерты, танцы.

Фишки локации:

  • самая длинная новогодняя арка в столице, напоминающая очертаниями фасад театра «Эрмитаж».
  • много елочек и новогодних инсталляций;
  • уютные шале с сувенирами;
  • фотозоны.

close

Новогодние украшения на Тверской площади

mos.ru

Тверской бульвар

Как добраться: ст. метро «Тверская».

Тверской бульвар — это волшебный путь прямиком в Новый год. Его главная достопримечательность — огромный световой тоннель, внутри которого получаются красочные снимки. Благодаря мультимедийным технологиям тоннель меняет цвет декораций.

Еще одна изюминка Тверского бульвара — гигантский меховой розовый поезд, который приятно обнимать. Необычные фото на его фоне вам гарантированы. Гостей также удивят пушистые зонтики и грелки для рук.

Фишки локации:

  • световой тоннель, где можно загадать желание и оно сбудется;
  • фигуры персонажей русских сказок по обе стороны тоннеля;
  • пушистый розовый поезд и зонтики.

close

Зимний арт-павильон «Холодильник» проекта «Сделано в Москве» в рамках проекта «Зима в Москве» на Тверском бульваре

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Кузнецкий мост

Как добраться: ст. метро «Кузнецкий мост»

В начале улицы гостей встречает четырехметровый красный медведь, обнимающий наряженную ель. Среди композиций из можжевельников, елей и пихт прячутся новогодние игрушки советской эпохи — юла, лошадка-качалка, мишка в автомобиле.

Любителей стимпанка на этом прогулочном маршруте ждет сюрприз — площадка с интерактивными механическими игрушками (ул. Кузнецкий мост, вл.3-5). Все игрушечные элементы детально проработаны, арт-объекты отлично подойдут для фотосессий. На арочной аллее вы увидите ретро-поезд. Венчает композицию величественный дирижабль. Наряды у елочек здесь тоже особенные: кроме золотых и серебристых шаров их украшают сверкающие шестеренки и механические птицы.

Фишки локации:

  • четырехметровый медведь;
  • арт-объекты в стиле стимпанк;
  • деревья, украшенные сердцами;
  • павильон «Вязаный шар», где можно приобрести одежду, книги, игрушки;
  • фасад одной из местных кофеен украсил обаятельный Гринч.

close

Горожане на улице Рождественка

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Театральная площадь

Как добраться: ст. метро «Театральная».

Особенной магией наполнилась Театральная площадь. Эту локацию украсили в стиле знаменитой сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Приходите полюбоваться скульптурой Мышиного Короля и танцующими фигурами Принца и Мари. На фоне гигантских хрустальных цветов в фонтане можно сделать прекрасные фото. В центре композиции — изящная рождественская ель, украшенная серебряными шарами.

Фишки локации:

  • декорации и волшебные инсталляции в духе сказки Гофмана;
  • музыкальное сопровождение из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

close

Площадь перед Большим театром

mos.ru

Российская государственная библиотека

Как добраться: ст. метро «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 3/5.

Площадка у Российской государственной библиотеки превратилась в необычный читальный зал под открытым небом. Здесь расположились стопки книг в золотых переплетах, книжные полки и большие латунные лампы с зелеными абажурами. О Новом годе напоминает не только таинственная атмосфера, но и нарядные елки и пихты.

Фишки локации:

  • необычные декорации в виде книг;
  • уютный новогодний антураж;
  • в новогодней библиотеке представлены как известные произведения, так и библиографические редкости.

close

Площадка у Российской государственной библиотеки

mos.ru

Камергерский переулок

Как добраться: ст. метро «Охотный Ряд».

Одна из самых «вкусных» локаций в пространстве столицы. Накануне Нового года Камергерский переулок превратился в кондитерское королевство с множеством пряничных домиков, в которых продают сладости и сувениры. В пряничном стиле оформлены арки и украшения на ветвях елей. Аромат имбиря и корицы буквально витает в воздухе.

Фишки локации:

  • пряничная стилистика новогоднего декора;
  • широкий выбор съедобных новогодних сувениров.

close

Украшенный Камергерский переулок

mos.ru

Арбат

Как добраться: ст. метро «Арбатская».

Арбат в этом новогоднем сезоне обрел мандариновый шарм. Пешеходная улица украшена очаровательными елками с мандаринами. Оранжевые шары, которые так и хочется попробовать на вкус, оттеняют сочную зелень елей и пихт. Во время променада загляните в павильон в виде огромного мандарина. Но самый интересный объект на Арбате — мандариновые весы. Встав на них, каждый может узнать свой вес в мандаринах.

Фишки локации:

  • арт-павильон с сувенирами в виде огромного мандарина;
  • композиция в виде ели, внутри которой есть проход для людей;
  • беседки с мандариновыми крышами;
  • гигантские весы, которые измерят ваш «мандариновый вес».

close

Зимний арт-павильон «Мандарин» проекта «Сделано в Москве» в рамках проекта «Зима в Москве» на Арбате

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Парк Победы на Поклонной горе

Как добраться: станция метро «Парк Победы», пл. Победы, 3, стр. 2.

30 декабря в Парке Победы стартует фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». Здесь появятся виртуозно выполненные ледяные скульптуры по мотивам сказки «Буратино». На центральной площади парка заработают ледяные горки. Здесь также развернется городок старинных аттракционов в духе русских ярмарок. Каждый день гостей ждут карнавальные шествия и театральные шоу.

Фишки локации:

  • необычные ледяные скульптуры, на фоне которых получаются эффектные фото;
  • инсталляции по мотивам сказки «Буратино»;
  • старинные качели, карусели в духе народных забав;
  • анимация — карнавалы, шествия, выступления артистов.

close

Фестиваль «Ледовая Москва» в парке Победы на Поклонной горе, 2024 год

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

ВДНХ

Как добраться: станция метро «ВДНХ».

К Новому году полностью преобразилась территория ВДНХ. У центрального входа загорелись огнями огромные цифры «2026», причем «ноль» представляет собой светящуюся арку. Проходя через нее, обязательно загадайте желание! Еще одна отличная локация для фотосессий — гигантский елочный шар. На аллеях ВДНХ гостей встречают сказочные скульптуры, световые инсталляции, фотозоны и другие арт-объекты. На площади Промышленности действует каток.

Фишки локации:

  • множество эффектных точек для фото;
  • анфилада из семи сверкающих ворот высотой семь метров, которая ведет к 18-метровой световой арке;
  • каток.

close

Новогоднее оформление ВДНХ

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Столешников переулок

Как добраться: ст. метро «Тверская».

Эта локация заинтересует сладкоежек, ведь Столешников переулок превратился в зефирное царство. Над домами здесь плывут розовые облака, гостей повсюду встречают многоярусные торты и зефирный декор. Убранство у елочек тоже тематическое — на ветвях качаются розовые шары, «сахарные» сосульки» и пирожные. В самом начале переулка гостей ждет эффектная фотозона — ретро-авто с горой подарков на крыше.

Фишки локации:

  • старинный автомобиль в нежно-фиолетовых оттенках;
  • «зефирный декор» фасадов;
  • елки и пихты с украшениями в виде сладостей.

close

Столешников переулок, 2024 год

Кристина Абакумова-Иоффе/РИА Новости

Сад НИИ Склифосовского

Как добраться: ст. метро «Сухаревская» или «Проспект Мира», Большая Сухаревская площадь, 3, стр. 22.

В саду у НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского расцвело волшебство. Здесь появились огромные новогодние шары, в которых спрятались елочки, украшенная иллюминацией рождественская деревня и ретро-карусель с лошадками. Вся территория сада украшена новогодними композициями и гирляндами. Эта локация уже стала хитом в соцсетях.

Фишки локации:

  • фотозоны в виде гигантских новогодних шаров;
  • лес из пышно украшенных елей и огромных елочных игрушек.

close

В саду у НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Загрузка
 
