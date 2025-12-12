Новогодние праздники – 2026 в Москве: топ-15 красивых локаций

Манежная площадь
Как добраться: ст. метро «Охотный ряд».
Здесь в рамках «Московских сезонов» открылся Город елочных игрушек. Центр притяжения Манежной площади — роскошная натуральная 22-метровая ель: по высоте она уступает лишь главной елке страны — кремлевской. В этом году ель оформлена золотыми, красными и зелеными игрушками.
Декор создавался с учетом традиций русских мастеров. Художники расписывали шары по старинным эскизам с рождественскими и сказочными мотивами, элементами народных промыслов. А еще на елке красуются сделанные вручную нарядные куклы, ватные человечки, витые сосульки и множество ярких флажков. Но главный хит Манежной площади — ватные ретро-игрушки в человеческий рост. Для взрослых это повод поностальгировать о «тех самых» новогодних елках из детства, когда Деды Морозы были «настоящими», а новогодние желания непременно исполнялись.
Фишки локации:
- сказочные домики в причудливом стиле;
- винтажная галерея с нарядными торговыми рядами;
- сцена в виде арочного вокзала начала XX века;
- калачная с печью, где в режиме нон-стоп пекут крендели.
Новогодние игрушки и елка на Манежной площадиАртур Новосильцев/Агентство «Москва»
Переход к площади Революции
Как добраться: ст. метро «Охотный Ряд» или «Площадь Революции».
Если идти от Манежной площади к площади Революции, попадаешь в сказочную рождественскую галерею. Эта локация выполнена в стилистике московской ярмарки конца XIX века. Торговые шале, украшенные хвоей, лабиринты из елей, ароматы свежей выпечки и медового сбитня — кажется, здесь можно гулять бесконечно. Гостей ждут все те же сделанные вручную «ватные человечки», рождественский экспресс и его машинист, а также эффектные фотозоны.
Фишки локации:
- витрины шале украшены ватными игрушками;
- рождественский экспресс, на фоне которого стоит сфотографироваться;
- множество арт-объектов в виде коробок с подарками;
- фотозона в виде театра.
Рождественский экспресс на Манежной площадиПресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
Площадь Революции
Как добраться: ст. метро «Площадь Революции».
Одно из самых любимых мест новогодних прогулок у жителей и гостей столицы. По традиции здесь работают каток и большая бесплатная карусель в старинном стиле. А еще в этом году здесь открылось ретро-фотоателье. В нем можно переодеться в старинный наряд и сделать необычные фото. При фотоателье работает почтовая станция, с помощью которой можно отправить родным стильные открытки.
Фишки локации:
- качели и карусели для детворы в старинной стилистике с дымковской росписью;
- нарядные домики-ларцы с лакомствами;
- ретро-фотоателье;
- каток, где можно не только покататься, но и посмотреть ледовые шоу с участием знаменитых фигуристов.
ГУМ-каток на Красной площадиЕкатерина Чеснокова/РИА Новости
Никольская улица
Как добраться: ст. метро «Охотный ряд» или «Театральная»
Каждый год Никольская улица преображается в сверкающее пространство из тысяч гирлянд. Здесь не нужно искать выигрышные ракурсы для фотосессий: улица будто соткана из света. Гостей встретит заснеженный лес из можжевельников, елей, берез и сосен — полное ощущение новогодней сказки.
Фишки локации:
- декоративные деревья, оформленные в стилистике русских народных сказок;
- резные сказочные арки;
- большое количество фотозон.
Никольская улица, 2024 годМихаил Метцель/ТАСС
Тверская площадь
Как добраться: ст. метро «Тверская».
На Тверской площади установили необычную 8-метровую ель, венецианскую карусель, световые инсталляции и макеты столичных достопримечательностей. Этой зимой в рамках фестиваля «Московское чаепитие» здесь можно отведать горячего чаю из самовара. В выходные и праздники гостей ждут музыкальные шоу, концерты, танцы.
Фишки локации:
- самая длинная новогодняя арка в столице, напоминающая очертаниями фасад театра «Эрмитаж».
- много елочек и новогодних инсталляций;
- уютные шале с сувенирами;
- фотозоны.
Новогодние украшения на Тверской площадиmos.ru
Тверской бульвар
Как добраться: ст. метро «Тверская».
Тверской бульвар — это волшебный путь прямиком в Новый год. Его главная достопримечательность — огромный световой тоннель, внутри которого получаются красочные снимки. Благодаря мультимедийным технологиям тоннель меняет цвет декораций.
Еще одна изюминка Тверского бульвара — гигантский меховой розовый поезд, который приятно обнимать. Необычные фото на его фоне вам гарантированы. Гостей также удивят пушистые зонтики и грелки для рук.
Фишки локации:
- световой тоннель, где можно загадать желание и оно сбудется;
- фигуры персонажей русских сказок по обе стороны тоннеля;
- пушистый розовый поезд и зонтики.
Зимний арт-павильон «Холодильник» проекта «Сделано в Москве» в рамках проекта «Зима в Москве» на Тверском бульвареСергей Киселев/Агентство «Москва»
Кузнецкий мост
Как добраться: ст. метро «Кузнецкий мост»
В начале улицы гостей встречает четырехметровый красный медведь, обнимающий наряженную ель. Среди композиций из можжевельников, елей и пихт прячутся новогодние игрушки советской эпохи — юла, лошадка-качалка, мишка в автомобиле.
Любителей стимпанка на этом прогулочном маршруте ждет сюрприз — площадка с интерактивными механическими игрушками (ул. Кузнецкий мост, вл.3-5). Все игрушечные элементы детально проработаны, арт-объекты отлично подойдут для фотосессий. На арочной аллее вы увидите ретро-поезд. Венчает композицию величественный дирижабль. Наряды у елочек здесь тоже особенные: кроме золотых и серебристых шаров их украшают сверкающие шестеренки и механические птицы.
Фишки локации:
- четырехметровый медведь;
- арт-объекты в стиле стимпанк;
- деревья, украшенные сердцами;
- павильон «Вязаный шар», где можно приобрести одежду, книги, игрушки;
- фасад одной из местных кофеен украсил обаятельный Гринч.
Горожане на улице РождественкаМихаил Воскресенский/РИА Новости
Театральная площадь
Как добраться: ст. метро «Театральная».
Особенной магией наполнилась Театральная площадь. Эту локацию украсили в стиле знаменитой сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Приходите полюбоваться скульптурой Мышиного Короля и танцующими фигурами Принца и Мари. На фоне гигантских хрустальных цветов в фонтане можно сделать прекрасные фото. В центре композиции — изящная рождественская ель, украшенная серебряными шарами.
Фишки локации:
- декорации и волшебные инсталляции в духе сказки Гофмана;
- музыкальное сопровождение из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».
Площадь перед Большим театромmos.ru
Российская государственная библиотека
Как добраться: ст. метро «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 3/5.
Площадка у Российской государственной библиотеки превратилась в необычный читальный зал под открытым небом. Здесь расположились стопки книг в золотых переплетах, книжные полки и большие латунные лампы с зелеными абажурами. О Новом годе напоминает не только таинственная атмосфера, но и нарядные елки и пихты.
Фишки локации:
- необычные декорации в виде книг;
- уютный новогодний антураж;
- в новогодней библиотеке представлены как известные произведения, так и библиографические редкости.
Площадка у Российской государственной библиотекиmos.ru
Камергерский переулок
Как добраться: ст. метро «Охотный Ряд».
Одна из самых «вкусных» локаций в пространстве столицы. Накануне Нового года Камергерский переулок превратился в кондитерское королевство с множеством пряничных домиков, в которых продают сладости и сувениры. В пряничном стиле оформлены арки и украшения на ветвях елей. Аромат имбиря и корицы буквально витает в воздухе.
Фишки локации:
- пряничная стилистика новогоднего декора;
- широкий выбор съедобных новогодних сувениров.
Украшенный Камергерский переулокmos.ru
Арбат
Как добраться: ст. метро «Арбатская».
Арбат в этом новогоднем сезоне обрел мандариновый шарм. Пешеходная улица украшена очаровательными елками с мандаринами. Оранжевые шары, которые так и хочется попробовать на вкус, оттеняют сочную зелень елей и пихт. Во время променада загляните в павильон в виде огромного мандарина. Но самый интересный объект на Арбате — мандариновые весы. Встав на них, каждый может узнать свой вес в мандаринах.
Фишки локации:
- арт-павильон с сувенирами в виде огромного мандарина;
- композиция в виде ели, внутри которой есть проход для людей;
- беседки с мандариновыми крышами;
- гигантские весы, которые измерят ваш «мандариновый вес».
Зимний арт-павильон «Мандарин» проекта «Сделано в Москве» в рамках проекта «Зима в Москве» на АрбатеСергей Киселев/Агентство «Москва»
Парк Победы на Поклонной горе
Как добраться: станция метро «Парк Победы», пл. Победы, 3, стр. 2.
30 декабря в Парке Победы стартует фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». Здесь появятся виртуозно выполненные ледяные скульптуры по мотивам сказки «Буратино». На центральной площади парка заработают ледяные горки. Здесь также развернется городок старинных аттракционов в духе русских ярмарок. Каждый день гостей ждут карнавальные шествия и театральные шоу.
Фишки локации:
- необычные ледяные скульптуры, на фоне которых получаются эффектные фото;
- инсталляции по мотивам сказки «Буратино»;
- старинные качели, карусели в духе народных забав;
- анимация — карнавалы, шествия, выступления артистов.
Фестиваль «Ледовая Москва» в парке Победы на Поклонной горе, 2024 годЯрослав Чингаев/Агентство «Москва»
ВДНХ
Как добраться: станция метро «ВДНХ».
К Новому году полностью преобразилась территория ВДНХ. У центрального входа загорелись огнями огромные цифры «2026», причем «ноль» представляет собой светящуюся арку. Проходя через нее, обязательно загадайте желание! Еще одна отличная локация для фотосессий — гигантский елочный шар. На аллеях ВДНХ гостей встречают сказочные скульптуры, световые инсталляции, фотозоны и другие арт-объекты. На площади Промышленности действует каток.
Фишки локации:
- множество эффектных точек для фото;
- анфилада из семи сверкающих ворот высотой семь метров, которая ведет к 18-метровой световой арке;
- каток.
Новогоднее оформление ВДНХЯрослав Чингаев/Агентство «Москва»
Столешников переулок
Как добраться: ст. метро «Тверская».
Эта локация заинтересует сладкоежек, ведь Столешников переулок превратился в зефирное царство. Над домами здесь плывут розовые облака, гостей повсюду встречают многоярусные торты и зефирный декор. Убранство у елочек тоже тематическое — на ветвях качаются розовые шары, «сахарные» сосульки» и пирожные. В самом начале переулка гостей ждет эффектная фотозона — ретро-авто с горой подарков на крыше.
Фишки локации:
- старинный автомобиль в нежно-фиолетовых оттенках;
- «зефирный декор» фасадов;
- елки и пихты с украшениями в виде сладостей.
Столешников переулок, 2024 годКристина Абакумова-Иоффе/РИА Новости
Сад НИИ Склифосовского
Как добраться: ст. метро «Сухаревская» или «Проспект Мира», Большая Сухаревская площадь, 3, стр. 22.
В саду у НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского расцвело волшебство. Здесь появились огромные новогодние шары, в которых спрятались елочки, украшенная иллюминацией рождественская деревня и ретро-карусель с лошадками. Вся территория сада украшена новогодними композициями и гирляндами. Эта локация уже стала хитом в соцсетях.
Фишки локации:
- фотозоны в виде гигантских новогодних шаров;
- лес из пышно украшенных елей и огромных елочных игрушек.
В саду у НИИ скорой помощи им. Н.В. СклифосовскогоПресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы