На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Повалил на асфальт и бил по голове»: тренер «Динамо» о нападении на него

Тренер гандбольного «Динамо» Заикин рассказал подробности нападения на него
true
true
true
close
Федерация гандбола России

Главный тренер астраханского мужского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин рассказал подробности нападения на него в результате дорожного конфликта. Его слова приводит «Pro Астрахань».

По словам специалиста, водитель, который находился за рулем BMW начал опасные маневры — обрезал и обгонял автомобиль, в котором был Заикин. После этого машины остановились на светофоре, нападавший выскочил из своего авто и попытался выломать дверь машины Заикина. Также он оскорблял его, обещал расправиться с семьей и плюнул в лицо через приоткрытое окно. Заикин вышел из машины, после чего водитель BMW и его сообщили начали его избивать.

«Он применял бойцовские, удушающие приемы, повалил меня на асфальт и бил по голове. Очнулся я уже после того, как он набросился сзади и снова применил [этот прием]. В какой-то момент я потерял сознание», — поделился специалист.

Об инциденте, который произошел вечером 12 декабря, стало известно на следующий день. Личность нападавшего уже установлена — злоумышленник ранее уже был фигурантом уголовного дела по стрельбе, однако избежал ответственности.

Заикин возглавляет «Динамо» с 2024 года, также с 2023 года он занимает в клубе пост спортивного директора. В турнирной таблице чемпионата России астраханский клуб после 12 игр идет на девятом месте, набрав восемь очков.

Ранее 15-летние фанаты футбольного клуба сожгли стадион, протестуя против вылета из Премьер-лиги.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами