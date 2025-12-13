«Повалил на асфальт и бил по голове»: тренер «Динамо» о нападении на него

Главный тренер астраханского мужского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин рассказал подробности нападения на него в результате дорожного конфликта. Его слова приводит «Pro Астрахань».

По словам специалиста, водитель, который находился за рулем BMW начал опасные маневры — обрезал и обгонял автомобиль, в котором был Заикин. После этого машины остановились на светофоре, нападавший выскочил из своего авто и попытался выломать дверь машины Заикина. Также он оскорблял его, обещал расправиться с семьей и плюнул в лицо через приоткрытое окно. Заикин вышел из машины, после чего водитель BMW и его сообщили начали его избивать.

«Он применял бойцовские, удушающие приемы, повалил меня на асфальт и бил по голове. Очнулся я уже после того, как он набросился сзади и снова применил [этот прием]. В какой-то момент я потерял сознание», — поделился специалист.

Об инциденте, который произошел вечером 12 декабря, стало известно на следующий день. Личность нападавшего уже установлена — злоумышленник ранее уже был фигурантом уголовного дела по стрельбе, однако избежал ответственности.

Заикин возглавляет «Динамо» с 2024 года, также с 2023 года он занимает в клубе пост спортивного директора. В турнирной таблице чемпионата России астраханский клуб после 12 игр идет на девятом месте, набрав восемь очков.

Ранее 15-летние фанаты футбольного клуба сожгли стадион, протестуя против вылета из Премьер-лиги.