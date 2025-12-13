В Таиланде россиянка сломала ногу из-за раскачивавшегося на волнах парома

В Таиланде туристка из России сломала ногу во время прогулки на пароме

Россиянка получила травму во время прогулки на судне в Паттайе. Об этом сообщает The Thaiger.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в момент, когда 60-летняя женщина хотела сойти с парома на причал. Так как был вечер, волны раскачивали судно.

Выходя, туристка споткнулась и упала, после чего ее нога застряла между паромом и ограждением причала. Из-за раскачивания транспортное средство продолжало давить на лодыжку.

«На месте происшествия была оказана первая помощь, после чего женщину доставили в больницу Паттайи для оказания экстренной медицинской помощи», – сообщается в публикации.

У пострадавшей диагностировали открытый перелом лодыжки.

Из-за инцидента многие усомнились в безопасности таких поездок, особенно в плохую погоду. Местные власти призвали участников таких круизов покидать судно только после его остановки и следовать указаниям экипажа.

