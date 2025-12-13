Организаторов концерта Fortuna 812 обвинили в продаже спиртного подросткам

Организаторов концерта рэпера Fortuna 812 обвинили в продаже алкоголя подросткам. О мероприятии, возмутившем родителей молодых фанатов, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Подписчица канала Елена заявила, что привела свою дочь и ее подругу на концерт с возрастным цензом 12+, проходившем в концерт-холле «Аврора».

Женщину насторожил разогрев с диджеем под надписью «Виды насилия», а после возмутила нецензурная лексика в треках артиста и его призывы толкаться в зале. Кроме того, она заметила фейерверк в середине танцпола и продажу алкоголя подросткам в баре.

По словам Елены, когда она сообщила о происходящем охранникам, те переложили ответственность на организаторов концерта. Женщина увела девочек с концерта и позвонила с жалобой в министерство культуры города, где ей, утверждает Елена, рассказали, что «Аврора» ведомству не подчиняется.

Представителями концерт-холла в беседе с журналистами заявили, что на мероприятиях возрастного ценза 12+ и 16+ бармены продают алкоголь строго по паспорту, а фейерверками были холодные огни, на которые есть сертификаты и которые используют по правилам техники безопасности.

