Гладков раскрыл число уничтоженных в Белгородской области беспилотников

В Белгородской области за сутки были уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«С 07:00 ч. 12 декабря по 07:00 ч. 13 декабря ликвидированы 25 беспилотников», — написал губернатор Белгородской области.

Он уточнил, что дроны были нейтрализованы подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан».

По данным Гладкова, бойцы подразделения «БАРС-Белгород» сбили семь беспилотников, из которых шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы: пять в Шебекинском округе и один в Краснояружском. В Шебекинском округе российские военные с помощью специализированных систем сбили дрон-камикадзе «РАМ-2».

Военнослужащие подразделения «Орлан» уничтожили 18 беспилотников. Средства радиоэлектронной борьбы подавили семь FPV-дронов: три в Валуйском, два в Белгородском и два в Волоконовском округах. Стрелковое оружие было использовано для уничтожения девяти БПЛА: один FPV-дрон был сбит в Волоконовском округе, четыре — в Шебекинском, четыре FPV-дрона и один самолетного типа — в Белгородском округе.

Кроме того, бойцы подразделения «Орлан» и самообороны в Шебекинском округе сбили два FPV-дрона с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

