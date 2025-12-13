В Чехии отказались брать на себя гарантии финансирования Украины

Премьер Чехии Бабиш: Прага не возьмет на себя гарантии финансирования Киева

Чехия не намерена брать на себя гарантии финансирования Украины, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Он опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам главы чешского правительства, Европейская комиссия (ЕК) должна найти иные способы финансирования Украины.

«У нас нет денег для других государств. Это (финансирование Украины — «Газета.Ru») Европейский союз должен разрешить иным способом. Мы ей ничего гарантировать не будем и не будем туда направлять деньги», — подчеркнул Бабиш.

3 декабря ЕК одобрила план по предоставлению Украине так называемого «репарационного кредита» в размере €165 млрд за счет изъятия замороженных российских активов. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти средства должны покрыть финансовые потребности Киева на ближайшие два года. При этом Бельгия, где хранится большая часть заблокированных активов РФ, выступила против реализации данной инициативы.

Как сообщила газета Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что основную часть бремени по обеспечению кредита для Украины за счет российских активов возьмут на себя три страны. Речь идет об Италии, Германии и Франции.

Ранее в Словакии заявили, что не позволят выдать «репарационный кредит» Украине.