США и Белоруссия обсудили мирный план по Украине

Спецпосланник США Коул сообщил, что обсудил с Лукашенко Украину и Венесуэлу

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул сообщил, что обсудил с президентом республики Александром Лукашенко конфликт на Украине и обострение ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает БелТА.

Коул положительно отозвался о встрече с Лукашенко. По словам спецпосланника, разговор был «очень хороший».

«Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Белоруссии, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель», — поделился чиновник с журналистами.

Коул также отметил, что Лукашенко имеет большую историю отношений с президентом России Владимиром Путиным, имеет возможность давать ему советы ,«это очень полезно в этой ситуации» (в ситуации с Украиной — прим. ред.).

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее Лукашенко положительно высказался о действиях Трампа.