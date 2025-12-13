Умер живший в ПНИ художник-нонконформист Устюгов

Умер петербургский художник-нонконформист, представитель «неофициального» ленинградского искусства 1970-1980-х Геннадий Устюгов. Об этом сообщает «Собака.ru» со ссылкой на художника Константина Ставрова.

Художнику было 88 лет. Причины смерти Устюгова не называются.

В разные годы Устюгов работал слесарем, сварщиком, маляром, грузчиком. Еще до 50 лет он получил диагноз «шизофрения» и вышел на пенсию. С 2021 года художник жил в ПНИ № 1 Зеленогорска, где продолжал работать. В 2022 году он показал выставку в галерее Invalid House, а весной 2025 года представил новые работы на выставке в пространстве «Где бабуля?» на Средней Подьяческой.

Работы Устюгова хранятся в Эрмитаже, Русском музее, американском Музее Циммерли и частных коллекциях.

Геннадий Устюгов родился в 1937 году в городе Токмаке в Киргизской ССР. В 1955 году поступил в Санкт-Петербургский художественный лицей, однако был отчислен. В 1974 году принял участие в известной выставке художников-нонконформистов в ДК им. Газа, входил в Товарищество экспериментальных выставок и Товарищество экспериментального изобразительного искусства.

Первую персональную выставку художник провел в 1990 году в Музее городской скульптуры.

