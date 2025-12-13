Появилось видео из взятого ВС РФ Красноармейска

Беспилотники сняли Красноармейск в ДНР с высоты птичьего полета

Город Красноармейск в Донецкой народной республике, который российские войска взяли под контроль, снят на видео с высоты птичьего полета. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На кадрах с дронов виден разрушенный район Лазурный. От одного из многоквартирных домов остались только две стены, а в соседнем магазине крыша пробита прямым попаданием. В микрорайоне Шахтерский почти полностью уничтожен еще один дом.

Беспилотник заснял российских разведчиков, которые установили флаг своего подразделения на одном из самых высоких зданий Красноармейска.

В центре города есть поврежденные здания, но они подлежат восстановлению.

Затем беспилотник снял разрушенную инфраструктуру на Владимирской улице. В объектив попал уничтоженный российскими бойцами броневик MaxxPro производства США. Также разрушено здание Донецкого национального технического университета.

1 декабря глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Красноармейска. Глава государства выразил уверенность, что оно обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

