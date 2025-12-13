У Алеутских островов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Сейсмическое явление зафиксировали в 13:50 (мск), очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

6 декабря Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 на Аляске. Эпицентр толчков находился примерно в 90 километрах к северу от Якутата, где проживает менее 700 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

27 ноября на Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Толчки произошли в 12 километрах к северо-западу от Суситны. Очаг землетрясения находился на глубине 69,4 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировали у северо-восточной префектуры Аомори в Японии.

Ранее эксперт оценил опасность цунами от землетрясения в Японии для России.