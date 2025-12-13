В Саратовской области ограничили движение на нескольких автодорогах

Движение автомобильного транспорта временно ограничено на нескольких федеральных трассах в Саратовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает МВД по региону со ссылкой на министерство дорожного хозяйства.

Как уточнили в ведомстве, данные меры затронули автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» (на участке км 47+000 — км 428+600), А-298 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан (км 36+250 — км 272+000), Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъезд к Саратову) (на участке км 549+000 — км 729+594), Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов» (на участке км 516+100 — км 616+914).

Данное ограничение действует до особого распоряжения.

1 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Бурятии снегопад и ветер привели к огромной пробке на федеральной трассе «Байкал» на границе республики и Иркутской области.

По словам специалиста, ситуацию осложнил и тот факт, что инцидент произошел на участке трассы, проходящем ближе к горной местности, где погодные условия значительно хуже.

Ранее Кемерово парализовали пробки после снегопада.