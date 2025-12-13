На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области ограничили движение на нескольких автодорогах

В Саратовской области ограничили движение на федеральных трассах из-за погоды
true
true
true
close
Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM

Движение автомобильного транспорта временно ограничено на нескольких федеральных трассах в Саратовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает МВД по региону со ссылкой на министерство дорожного хозяйства.

Как уточнили в ведомстве, данные меры затронули автодороги Р-228 «СызраньСаратовВолгоград» (на участке км 47+000 — км 428+600), А-298 «ТамбовПенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан (км 36+250 — км 272+000), Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъезд к Саратову) (на участке км 549+000 — км 729+594), Р-158 «Нижний Новгород — АрзамасСаранск — Исса — Пенза — Саратов» (на участке км 516+100 — км 616+914).

Данное ограничение действует до особого распоряжения.

1 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Бурятии снегопад и ветер привели к огромной пробке на федеральной трассе «Байкал» на границе республики и Иркутской области.

По словам специалиста, ситуацию осложнил и тот факт, что инцидент произошел на участке трассы, проходящем ближе к горной местности, где погодные условия значительно хуже.

Ранее Кемерово парализовали пробки после снегопада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами