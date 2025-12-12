«Вызывает тревогу»: глава украинской делегации тайно встречается с ФБР

Глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров тайно встречался с руководством ФБР в США. По информации WP, это может быть связано с желанием чиновника добиться амнистии по возможным обвинениям в коррупции или же с давлением Вашингтона на Киев. Посол Украины в США подтвердила такие контакты, но заявила, что стороны обсуждали вопросы национальной безопасности. При этом источники WP подчеркивают: подобные встречи — «нечастое явление» и уже вызвали тревогу среди западных чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта с Россией, во время последних визитов в США проводил секретные встречи с директором ФБР Кэшем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Встречи вызвали тревогу среди западных чиновников, которые до сих пор не знают об их намерениях и целях. Некоторые заявили, что Умеров и другие украинские чиновники разыскали Пателя и Бонджино в надежде добиться амнистии по любым обвинениям в коррупции», — говорится в публикации.

Кроме того, «недавно созданный канал» может быть использован и для оказания давления на власти Украины с целью принятия мирного соглашения, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила встречу Умерова с руководством ФБР . В беседе с изданием она заявила, что чиновник «обсудил только вопросы, касающиеся национальной безопасности», которые не могут быть обнародованы. Представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского отказался предоставить комментарий, однако назвал «глупостью» связывать все с коррупцией.

Представитель ФБР подтвердил, что на этих встречах затрагивались интересы двух стран в области правоохранительной деятельности и национальной безопасности. По его словам, тема коррупции на Украине поднималась на одной из встреч, но «не была основной».

WP подчеркнула, что сотрудники ФБР годами сотрудничали с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), помогая украинскому правительству «преодолеть повсеместную коррупцию». Однако встречи на высоком уровне между высокопоставленным украинским переговорщиком и директором ФБР — «нечастое явление» , добавило издание.

Переговоры на фоне коррупционного скандала

WP обратила внимание, что переговоры проходят в «критический для Украины момент», когда страна столкнулась с «самым масштабным коррупционным скандалом» с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти в 2019 году.

Поскольку Умеров «может быть причастен» к хищениям в оборонном секторе, некоторые собеседники издания удивились решению украинского лидера отправить его на переговоры. Ранее делегацию возглавлял руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, однако 28 ноября его освободили от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции.

«Человек, к которому прицепились из-за обвинений в коррупции, не должен председательствовать на судьбоносных переговорах», — отметил депутат Верховной рады Владимир Арьев в беседе с WP.

26 ноября «Украинская правда» писала, что Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний. По информации издания, разговор был конструктивным, Умеров ответил на все вопросы следствия.

Коррупционный скандал на Украине начал набирать обороты 10 ноября, когда сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу, которого называли «кошельком» украинского лидера. Однако сотрудники ведомства не застали предпринимателя дома, он успел покинуть страну.

По версии следствия, Миндич — ключевой фигурант, он организовал коррупционную схему вокруг компании «Энергоатом» и вместе с подельниками отмыл около $100 млн. По делу арестованы бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, а также исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

Скандал также привел к отставкам министра энергетики Светланы Гринчук и главы минюста Германа Галущенко.