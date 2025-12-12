«Меня облапали, а виновата я». В Москве оштрафовали блогершу, которую схватили за ягодицы в метро

Блогершу Ксению Карпову, ставшую жертвой домогательства в московском метро, оштрафовали на 25 тысяч рублей. Суд встал на сторону незнакомца, который схватил девушку за ягодицы и обвинил ее в «загораживании прохода». Карпова планирует оспорить это решение. Дело о факте домогательства суд рассмотрит на следующей неделе. В Госдуме призвали привлечь мужчину к ответственности.

В Москве суд оштрафовал блогершу Ксению Карпову, которую незнакомец схватил за ягодицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на станции метро «Бауманская» 3 декабря после 23:00 мск, когда блогерша в ярком образе снимала видео для своего авторского шоу. К Карповой подошел неизвестный мужчина в черных очках и схватил ее за ягодицы с возгласом: «Ты такая, ух <…>!»

«Я стояла просто около поезда. Причем никому не мешала. Этот ненормальный сначала начал кричать матом. А потом целенаправленно подошел ко мне и ударил два раза по попе. Я его оттолкнула и крикнула в ответ. Он сказал, что я ничего не сделаю. И если хочу, могу обратиться в полицию. Ну я так и сделала», — поделилась она в беседе с mk.ru.

Карпова уточнила, что ранее не была знакома с этим мужчиной. По словам блогерши, позже ей написали коллеги незнакомца, которые сообщили, что он в тот вечер «нормально так напился после работы». Однако раскрывать его имя отказались.

Впоследствии личность мужчины установили, однако он подал в полицию встречное заявление. Мужчина обвинил блогершу в том, что она «бегала по платформе, танцевала и загородила ему проход».

В отделении полиции Карповой перед судебным заседанием дали возможность ознакомиться с материалами дела. Блогерша обратила внимание, что в документах о факте домогательства «было лишь четыре строчки из двух листов» — почти все остальное было посвящено ее личности, активности в сети и тому, как она оказалась на платформе. В материалах также содержится информация о том, что сотрудники метрополитена якобы просили не вести съемку и уйти, но, как подчеркнула Карпова, к ней никто не подходил.

На судебном заседании девушка не признала свою вину. Она не согласилась с описанием дела и обратила внимание суда на многочисленные ошибки.

«Почему меня облапали, а виновата я?» — спросила она судью.

После этого, по словам Ксении, ее попросили выйти из зала и успокоиться. В результате блогерше выписали штраф на 25 тысяч рублей, а ее подруге, которая вела съемку, — на 20 тысяч рублей.

«Мы, скорее всего, будем подавать апелляцию на решение суда. Самое обидное, что какая-то травля против меня началась, хотя я вообще не виновата », — добавила Карпова.

При этом еще до суда девушка рассказала «Газете.Ru», что в полиции ее «сразу поддержали».

«Я была очень удивлена, но абсолютно все оказались приятными и вежливыми людьми. Во всем помогли, везде сопровождали <...> Когда мое время пришло, мне во всем помогли: собрали все материалы, очень подробно все зафиксировали. Мне также помогли правильно написать заявление, чтобы делом точно занялись. Мой инспектор тоже девушка — сами понимаете, с каким пониманием она отреагировала», — поделилась блогерша.

Дело о факте домогательства в отношении Карповой суд рассмотрит на следующей неделе.

«Будет достаточно извинений»

Карпова призналась, что не собирается «портить жизнь» молодому человеку — ей будет достаточно извинений, чтобы закрыть дело. По ее мнению, этот инцидент должен стать уроком для других людей.

«Наказание? Мне оно не нужно. Мне важно, чтобы до него дошло: позволять себе такое нельзя . Мне будет достаточно извинений, и на этом можно закрыть дело. Хотя, опять же, посмотрим. Возможно, эта маленькая оплошность с его стороны приведет к более серьезным последствиям», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Однако председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что мужчина, схвативший блогершу за ягодицы, должен понести наказание.

«Думаю, что слово «справедливость» применительно к этой истории просто неуместно. Молодой человек как минимум должен подвергнуться административному взысканию, то есть заплатить штраф за домогательство, в этом сомнений у меня нет никаких <...> Девушка, конечно, в данном случае ничего не нарушила. Она нарушила только норму общественной морали», — сказала она «Газете.Ru».

Парламентарий выразила мнение, что девушке «следует задуматься» о том, стоит ли вести видеосъемку в общественном месте с «ярчайшим макияжем» и в «вызывающей короткой юбке».

«Там, где общественное место, есть правила приличия, есть правила поведения», — пояснила свою позицию Останина.