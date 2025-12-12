На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мировое соглашение: в Петербурге впервые прекратили дело по «схеме Долиной»

В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»
Михаил Мордасов/РИА Новости
В Санкт-Петербурге впервые прекратили гражданское дело по «схеме Долиной». Стороны заключили мировое соглашение и договорились расторгнуть договор купли-продажи квартиры. Обманутая мошенниками продавец оставит жилье себе и вернет покупателю 5 млн рублей. Тем временем эксперт предупредил, что дело Долиной открыло «ящик Пандоры». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил гражданский спор о возврате квартиры прежней собственнице, продавшей ее под влиянием аферистов, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В июле прошлого года Константин купил у Маргариты квартиру за 5 млн рублей. Как оказалось, с апреля по август 2024 года с женщиной связались мошенники, которые представлялись сотрудниками полиции, Банка России и судебными приставами. Они уговорили ее срочно продать квартиру ради сохранения сбережений, а деньги передать им. Маргарита выполнила все условия.

17 августа прошлого года собственница жилья написала заявление в полицию, чтобы признать договор купли-продажи недействительным. В ноябре 2024-го она обратилась в суд с аналогичным требованием.

Однако стороны в ходе судебного разбирательства 11 декабря 2025 года заключили мировое соглашение и договорились расторгнуть договор купли-продажи жилья. Как рассказали в суде, Маргарита вернет Константину 5 млн рублей, полученные от продажи квартиры, с использованием безотзывного покрытого аккредитива (способ расчета между покупателем и продавцом, при котором банк выступает гарантом выполнения условий сделки), открытого в пользу мужчины. Аккредитив действует до апреля 2026 года и будет исполнен после утверждения мирового соглашения судом.

Константин в свою очередь освободит квартиру и передаст ее Маргарите по передаточному акту. Ключи от квартиры будут вручены женщине одновременно с подписанием акта, уточнила Лебедева.

Кроме того, стороны договорились самостоятельно нести судебные расходы. Маргарита отказалась взыскивать с Константина государственную пошлину, но суд принял решение вернуть ее из городского бюджета.

«Производство по делу прекращено. Определение подлежит немедленному исполнению», — добавила Лебедева.

«Эффект Долиной» как ящик Пандоры

Подобные схемы, при которых собственники продают квартиры и отдают деньги аферистам, а затем добиваются возврата жилья через суд, стали называться «эффектом Долиной».

В прошлом году эстрадная певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы Полине Лурье за 112 млн рублей. Впоследствии артистка сообщила, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников и отдала деньги им. 27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры. В результате Лурье осталась без жилья и денег. Артистка в свою очередь столкнулась с культурой отмены и критикой в социальных сетях.

В начале декабря Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что намерена «сделать все возможное», чтобы вернуть деньги покупательнице «в полном объеме», но не уточнила срок возврата. Лурье намерена восстановить свои права в Верховном суде, заседание назначено на 16 декабря.

Кроме того, Долину пригласили поучаствовать в круглом столе в Госдуме 17 декабря, где будет обсуждаться защита покупателей и продавцов вторичного жилья от мошенничества. Публично артистка не сообщала о своем согласии.

Резонанс вокруг дела Долиной приведет к тому, что многие пострадавшие ранее продавцы будут обращаться в суд с требованием о признании сделок незаконными, считает уголовный адвокат, бывший следователь Антон Тащилин.

«Дело Ларисы Долиной и похожие уголовные дела открыли ящик Пандоры. Общественным резонансом мы можем только сократить количество подобных сделок, но исключить их будет нельзя», — сказал он в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

Тащилин добавил, что уже в следующем году можно ожидать устоявшуюся практику и мнение Верховного суда по данному вопросу.

