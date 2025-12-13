Появилось фото с места столкновения поезда и локомотива в Пензенской области

СК России опубликовал фото с места ЧП на железной дороге в Пензенской области

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало фото с места столкновения грузового поезда и маневрового локомотива в Пензенской области. Снимок появился в Telegram-канале ведомства.

На нем видно, что инцидент привел к сходу вагонов грузового поезда с железнодорожных рельсов.

«Для устранения последствий задействованы восстановительные поезда», — рассказали в СК.

Грузовой поезд и маневровый локомотив столкнулись на железнодорожной станции Чаис в Пензенской области днем 13 декабря. В результате инцидента они получили повреждения, при этом никто из людей не пострадал. На место происшествия выехали следователи, которые начали проверку по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В ночь на 21 ноября на железнодорожной станции Облепиха в Иркутской области произошел сход с рельсов поезда с углем. Вне путей оказались как локомотив, так и вагоны. Информация о пострадавших не поступала. Для ремонта путей и подъема вагонов на место происшествия направили восстановительные поезда.

Ранее на железной дороге в Свердловской области загорелись две цистерны с газом.