Минимум 22 политика в США столкнулись с угрозами после острой критики Трампа

NBC: минимум 22 политика в США столкнулись с угрозами после критики от Трампа
Evelyn Hockstein/Reuters

Минимум 22 политика столкнулись с угрозами после острой критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Острая риторика президента Дональда Трампа по отношению к тем, кого воспринимают как его политических врагов, привела к волне угроз в адрес по меньшей мере 22 официальных лиц», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и ее семья получили угрозы физической расправы.

Трамп выразил уверенность, что непосредственной опасности для жизни республиканской конгрессвумен нет, несмотря на ее заявления. По словам американского лидера, он «не думает, что она кому-то нужна».

Ранее в США арестовали комика за угрозы чиновнику.

