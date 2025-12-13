На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик Вильфанд предупредил об опасных природных явлениях в России

Вильфанд: опасные природные явления обрушатся сразу на несколько регионов России
Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM

В выходные нескольким регионам нужно готовиться к опасным природным явлениям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

В Мурманской области ожидается сильный ветер до 28 м/с и снегопад. Вильфанд предупредил местных жителей о метели.

Аналогичные условия — порывы ветра до 28 м/с — прогнозируются и на побережье Ненецкого автономного округа.

Эксперт также отметил, что в Карелии стоит ожидать сильных осадков и мокрого снега. В Архангельской области выпадет много снега, что ухудшит видимость и затруднит движение транспорта.

В Краснодарском крае синоптик предрек дождь и мокрый снег. Жителям южных и восточных районов Крыма следует готовиться к сильным дождям.

12 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о возвращении «осени» после недолгой зимней погоды.

Ранее россиянам дали советы, как спасти обувь от снега и реагентов.

