Синоптик Вильфанд предупредил об опасных природных явлениях в России

В выходные нескольким регионам нужно готовиться к опасным природным явлениям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.
В Мурманской области ожидается сильный ветер до 28 м/с и снегопад. Вильфанд предупредил местных жителей о метели.
Аналогичные условия — порывы ветра до 28 м/с — прогнозируются и на побережье Ненецкого автономного округа.
Эксперт также отметил, что в Карелии стоит ожидать сильных осадков и мокрого снега. В Архангельской области выпадет много снега, что ухудшит видимость и затруднит движение транспорта.
В Краснодарском крае синоптик предрек дождь и мокрый снег. Жителям южных и восточных районов Крыма следует готовиться к сильным дождям.
12 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о возвращении «осени» после недолгой зимней погоды.
