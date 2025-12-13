Коул оценил участие Лукашенко в урегулировании конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам двухдневных переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, его цитирует агентство БелТА.

«Он (Лукашенко — прим. ред.) помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого», — отметил спецпосланник.

По словам Коула, в процессе урегулирования украинского кризиса также играют роль добрые отношения между президентами России и Белоруссии.

«Они (Владимир Путин и Александр Лукашенко — прим. ред.) давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу», — подчеркнул Коул.

Накануне Лукашенко принял в Минске американскую делегацию и возглавлявшего ее спецпосланника президента США в Белоруссии Джона Коула. Белорусский лидер заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые нужно обсудить. Это второй визит Коула в Минск за последние три месяца.

Ранее США и Белоруссия обсудили мирный план по Украине.