ФРГ, Франция и Италия теряют статус промышленных передовиков

Страны европейской элиты к 2030 году потеряют статус «передовиков промышленности». Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко в своем докладе «Стратегический прогноз: Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.», передает ТАСС.

По мнению эксперта, Германия, Франция, Италия потеряют статус промышленных держав первого эшелона из-за высоких энергетических издержек, потери конкурентоспособности и переноса производств в третьи страны. Гапоненко отмечает, что это приведет к необратимому сокращению промышленного ядра, особенно в энергоемких отраслях — металлургии и химии.

Гапоненко напомнил, что ранее ряд компаний приняли решение о переносе закрытии производств или их переносе из Европы. В частности, крупнейший химический концерн BASF решил перенести производство в Китай, сократив 2600 рабочих мест в Германии, а международная корпорация ArcelorMittal закрывает доменные печи в Германии и Франции.

До этого «Госплан ENERGO» сообщал, что британская промышленность платит за электричество вдвое больше конкурентов из ЕС.

Ранее стало известно, что европейские инвесторы стали вкладываться в компании по производству БПЛА.