В Пермском крае пара решила проехаться на снегоходе и провалилась под лед

В Пермском крае мужчина и женщина на снегоходе провалились под лед
В Пермском крае пара ушла под воду во время прогулки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел недалеко от села Буб Сивинского муниципального округа. По данным спасателей, мужчина и женщина решили прокатиться на снегоходе по местному пруду. В какой-то момент они провалились под лед, спасти пострадавших специалисты не смогли.

В МЧС напомнили, что для группы людей безопасной считается толщина льда не менее 15 сантиметров. Специалисты посоветовали не выходить на тонкий лед самостоятельно и следить за детьми, чтобы они не оказались на нем.

До этого в Оренбуржье произошел подобный случай. Мальчик в возрасте приблизительно восьми лет провалился под лед и не смог выбраться самостоятельно. В результате он не выжил.

Позже его достали из водоема. Также в акватории проходили поиски девочки, которая, как полагали спасатели, также ушла под лед в этом месте.

Ранее в Новосибирске нашли вмерзшего в лед пенсионера, его не спасли.

