В РПЦ предупредили о росте фейковых рассылок от имени церкви

РПЦ призвала СМИ перепроверять сообщения из-за волны фейков
РИА Новости

В Русской православной церкви заявили о росте числа фейковых информационных рассылок, которые распространяются якобы от имени официальных структур РПЦ, и призвали журналистов внимательнее проверять подобные сообщения. Об этом говорится на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В Синодальном отделе сообщили, что фиктивные письма и сообщения все чаще рассылаются от имени церковных учреждений, иерархов или священнослужителей. В связи с этим представителей СМИ призвали проявлять повышенную бдительность и обязательно перепроверять получаемую информацию.

В РПЦ подчеркнули, что при верификации данных рекомендуется обращаться исключительно к официальным каналам Русской православной церкви, ресурсам синодальных учреждений и аккредитованным пресс-службам церковных структур. Сообщения, поступающие с личных, неофициальных или сомнительных адресов, даже если в них упоминаются официальные структуры РПЦ, не следует считать достоверными без дополнительной проверки.

В организации также отметили, что церковь открыта к оперативному взаимодействию со СМИ и готова оказывать содействие в проверке информации, касающейся ее деятельности.

Ранее священник объяснил, почему для попадания в рай одних только добрых дел недостаточно.

