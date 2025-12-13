На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не кочегары мы, не плотники»: лучшие роли Николая Рыбникова

Знаменитому советскому актеру, настоящему секс-символу конца 50-х Николаю Рыбникову 13 декабря 2025 года исполнилось бы 95 лет. Он родился в городе Борисоглебске Центрально-Черноземной области, подростком пережил войну, эвакуацию, гибель отца на фронте, смерть матери. После войны Рыбников окончил школу в Сталинграде, поступил в медицинский институт, но вскоре решил стать артистом — и в 1948-м уже был студентом мастерской Сергея Герасимова и Татьяны Макаровой во ВГИКе. Там он познакомился с будущей женой, актрисой Аллой Ларионовой.

Дебют Николая Рыбникова в кино состоялся в 1951 году, когда он сыграл в эпизоде картины Герасимова «Сельский врач». А настоящая слава пришла к нему через несколько лет. Лучшие 10 ролей Рыбникова — в фотогалерее «Газеты.Ru».

