В Москве заработали новые выделенные полосы

Новые выделенные полосы заработали сразу в 9 районах Москвы с 13 декабря 2025 года, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Выделенные полосы заработали по адресам: на улице Авиамоторная, в проезде Серебрякова, у Семеновской площади, на улице Генерала Сандалова, на Ботанической улице, на Кастанаевской улице, в Зеленограде на ул. Каменка, на улице Поляны, на улице Боровская.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская» с одноименной станцией метро Некрасовской линии.

«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство спортивного комплекса и торгово-развлекательного центра. В ходе работ планируется реконструкция прилегающих дорог. Помимо этого, специалисты создадут дополнительные парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта.

Ранее Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве.