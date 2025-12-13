На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Суздале из-за пожара эвакуировали аквапарк

МЧС РФ: из загоревшегося аквапарка в Суздале эвакуировали 210 человек
true
true
true

Эвакуацию объявили в аквапарке в Суздале из-за пожара. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, огонь охватил крышу комплекса «Суздаль-Аква», общая площадь которого составляет порядка 10 тыс. квадратных метров. Никакой информации о пострадавших не поступало.

«Среди эвакуированных — работники аквапарка и отдыхающие», — говорится в материале.

На сайте Главного управления МЧС РФ по Владимирской области уточняется, что из аквапарка эвакуировали 210 человек. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:20 (совпадает с мск). Предварительно, огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

«К ликвидации пожара привлекаются 13 единиц техники и 38 человек личного состава», — добавили в ведомстве.

12 декабря на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском в Ярославской области загорелось одно из зданий. Пламя охватило здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. В результате пожара никто из людей не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС РФ ликвидировали возгорание.

Ранее в Оренбургской области произошел пожар на заводе.

