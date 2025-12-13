Блогер Алехин решил оспорить статус иноагента в суде

Бывший советник губернатора Курской области, блогер Роман Алехин подал иск об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

«В Промышленный районный суд г. Курска поступило административное исковое заявление Романа Алехина к министерству юстиции Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, беседа назначена на 23 декабря.

8 декабря бывшего советника губернатора Курской области оштрафовали за публикацию чужих персональных данных.

В Роскомнадзор обратилось третье лицо, поскольку Алехин в своих каналах в мессенджере распространял его персональные данные без соответствующего согласия.

Ведомство направило уведомление о прекращении неправомерной обработки персональных данных, но блогер его не исполнил. В связи с этим мировой суд назначил Алехину наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Ранее Путин призвал не сходить с ума, применяя закон об иноагентах.