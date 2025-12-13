На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Блогер Алехин решил оспорить статус иноагента в суде

Блогер Роман Алехин попытается оспорить статус иноагента
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Алехин»

Бывший советник губернатора Курской области, блогер Роман Алехин подал иск об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

«В Промышленный районный суд г. Курска поступило административное исковое заявление Романа Алехина к министерству юстиции Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, беседа назначена на 23 декабря.

8 декабря бывшего советника губернатора Курской области оштрафовали за публикацию чужих персональных данных.

В Роскомнадзор обратилось третье лицо, поскольку Алехин в своих каналах в мессенджере распространял его персональные данные без соответствующего согласия.

Ведомство направило уведомление о прекращении неправомерной обработки персональных данных, но блогер его не исполнил. В связи с этим мировой суд назначил Алехину наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Ранее Путин призвал не сходить с ума, применяя закон об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами