Олимпийского чемпиона Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея

Экс-игрок сборной России Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея
Алексей Филиппов/РИА Новости

Олимпийский чемпион Сергей Мозякин был введен в Зал славы отечественного хоккея.

Церемония состоялась в Новосибирске перед матчем сборной России с командой Белоруссии на Кубке Первого канала.

«Значит, что мои 35 лет в хоккее не прошли зря. Но хочу поблагодарить своих родителей, которые отдали меня в спорт. Спасибо супруге за поддержку, тренерам — за терпение — я не самый спокойный хоккеист», — со сцены поблагодарил Мозякин.

Мозякин — олимпийский чемпион 2018 года. В шести матчах, сыгранных на турнире, хоккеист, которому на тот момент было 37 лет, набрал четыре очка, единожды забив и трижды отдав результативную передачу на партнеров. Хоккеист — двукратный чемпион мира (2008, 2009), также на его счету две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств в составе российской команды. Мозякин дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016), он — лучший снайпер и второй бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги, а также обладатель многих рекордов российского хоккея. Он — заслуженный мастер спорта России (2009).

Ранее американские хоккеисты подарили Дональду Трампу ковбойскую шляпу.

