С белорусского калия снимут американские санкции

США снимут санкции с белорусского калия. Об этом заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщает БелТА.

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Коула, обсуждение темы санкций будет продолжаться и в дальнейшем, и все больше рестрикций будут сниматься по мере нормализации отношений между Белоруссией и США. Спецпосланник также выразил надежду, что в будущем Минск и Вашингтон придут к тому, что санкций не будет вообще.

Накануне Лукашенко принял в Минске американскую делегацию и возглавляющего ее спецпосланника президента США в Белоруссии Джона Коула. Белорусский лидер заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые нужно обсудить. Это второй визит Коула в Минск за последние три месяца. В сентябре в рамках аналогичного диалога США сняли санкции с национальной авиакомпании «Белавиа», а Белоруссия освободила 52 заключенных.

