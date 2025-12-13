На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С белорусского калия снимут американские санкции

БелТА: США снимут санкции с белорусского калия
true
true
true
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

США снимут санкции с белорусского калия. Об этом заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщает БелТА.

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Коула, обсуждение темы санкций будет продолжаться и в дальнейшем, и все больше рестрикций будут сниматься по мере нормализации отношений между Белоруссией и США. Спецпосланник также выразил надежду, что в будущем Минск и Вашингтон придут к тому, что санкций не будет вообще.

Накануне Лукашенко принял в Минске американскую делегацию и возглавляющего ее спецпосланника президента США в Белоруссии Джона Коула. Белорусский лидер заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые нужно обсудить. Это второй визит Коула в Минск за последние три месяца. В сентябре в рамках аналогичного диалога США сняли санкции с национальной авиакомпании «Белавиа», а Белоруссия освободила 52 заключенных.

Ранее Лукашенко рассказал делегации США о своем самочувствии.

