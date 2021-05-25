Глава МИД Швейцарии оценил предстоящую встречу Путина и Байдена

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис прокомментировал предстоящую встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Заявление министра опубликовано в его Twitter.

«Я рад, что мы можем предложить добрые услуги США и России — президенту Джозефу Байдену и президенту Владимиру Путину, которые встретятся в Женеве 16 июня. Швейцария привержена диалогу и дипломатии», — пишет Кассис.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что разговор Владимира Путин и Джо Байдена будет сложным.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.