«Спартак» выразил соболезнования родным и близким Золотовицкого

«Спартак» выразил соболезнования родным и близким актера Золотовицкого
Станислав Красильников/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Спартак» на своем официальном сайте выразил соболезнования родным и близким актера Игоря Золотовицкого.

«Не стало Игоря Яковлевича Золотовицкого — ректора школы‑студии МХАТ, заслуженного артиста РФ и преданного болельщика «Спартака». ФК «Спартак» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича», — говорится в сообщении.

Золотовицкий умер на 65-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По данным Telegram-канала Mash, актер страдал от рака желудка. 10 января он попал в хирургию с обострением.

Золотовицкий с 1989 года преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, выпустив несколько курсов талантливых артистов. С 2013 года занимал в учебном заведении пост ректора. Он также являлся заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Ранее было раскрыто место прощания с Золотовицким.

