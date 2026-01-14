Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Протеже генерала Ахмедова снят со своей должности

«Два майора»: протеже генерала Ахмедова снят с должности командира дивизии
Минэкономразвития РД

Командир 55-й дивизии морской пехоты ВМФ России снят с должности. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на источник в зоне СВО.

По данным канала, отстраненный командир считался протеже заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным операциям генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, который покровительствовал ему за личную лояльность.

13 января член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что Ахмедова сняли с должности замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Он уточнил, что для Ахмедова это стало уже второй отставкой за последние два года.

Военблогер Юрий Подоляка предположил, что Ахмедова могли отстранить от должности в связи с «безграмотно организованным» наступлением на Доброполье в Донецкой народной республике 22 декабря 2025 года, которое повлекло за собой неоправданные и безрезультативные потери. Официально эта информация не подтверждалась.

Ранее военблогер порассуждал о будущем генерала Ахмедова после его возможной отставки. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623767_rnd_6",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+