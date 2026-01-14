Протеже генерала Ахмедова снят со своей должности

Командир 55-й дивизии морской пехоты ВМФ России снят с должности. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на источник в зоне СВО.

По данным канала, отстраненный командир считался протеже заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным операциям генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, который покровительствовал ему за личную лояльность.

13 января член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что Ахмедова сняли с должности замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Он уточнил, что для Ахмедова это стало уже второй отставкой за последние два года.

Военблогер Юрий Подоляка предположил, что Ахмедова могли отстранить от должности в связи с «безграмотно организованным» наступлением на Доброполье в Донецкой народной республике 22 декабря 2025 года, которое повлекло за собой неоправданные и безрезультативные потери. Официально эта информация не подтверждалась.

Ранее военблогер порассуждал о будущем генерала Ахмедова после его возможной отставки.