Названа категория людей, наиболее уязвимая к депрессии

Японские ученые выяснили, что связь между воспалительными процессами в организме и психологическими симптомами — депрессией, тревожностью, утомляемостью и соматическими жалобами — существенно зависит от индивидуальных особенностей человека. У людей с плохой регуляцией эмоций или низким качеством сна эти связи были значительно сильнее, тогда как при хорошем сне и развитых навыках эмоционального контроля они ослабевали или даже меняли направление. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BB&I).

Воспаление — это базовая реакция иммунной системы на повреждение или угрозу. В краткосрочной форме оно помогает организму восстанавливаться, однако хроническое системное воспаление может сохраняться длительное время и быть связано с различными заболеваниями, включая психические расстройства. Повышенные уровни воспалительных маркеров в крови, таких как С-реактивный белок и цитокины, ранее уже связывали с депрессией, тревогой и хронической усталостью.

Ученые под руководством Као Ямаоки решили проверить, почему воспаление сопровождается психологическими симптомами не у всех людей. Они предположили, что ключевую роль могут играть регуляция эмоций, восприятие сигналов собственного тела и качество сна.

В исследовании приняли участие 155 здоровых взрослых в возрасте от 30 до 59 лет. Участники заполняли опросники, оценивающие эмоциональную регуляцию, качество сна, уровень усталости, симптомы депрессии и тревоги, стрессовые реакции и соматические жалобы, включая желудочно-кишечные симптомы. Кроме того, у них брали образцы крови для измерения уровней воспалительных маркеров.

Анализ показал, что при плохом сне и слабых навыках эмоционального контроля повышение уровней воспаления было связано с более выраженной усталостью, депрессивными и тревожными симптомами, а также телесным дискомфортом. Однако у людей с хорошим качеством сна и эффективной регуляцией эмоций эти связи были значительно слабее или вовсе отсутствовали. В ряде случаев более высокие показатели воспаления даже не сопровождались ухудшением самочувствия.

Влияние способности распознавать сигналы собственного тела (интероцепции) оказалось менее выраженным и зависело от конкретного контекста. По словам авторов, это указывает на более сложную роль телесного восприятия по сравнению со сном и эмоциональной регуляцией.

Исследователи отметили, что воспаление само по себе не обязательно приводит к ухудшению психического состояния. Его влияние во многом определяется индивидуальными психологическими и поведенческими факторами. Тем не менее результаты подчеркивают важность сна и эмоциональной устойчивости как потенциальных факторов защиты от негативных психофизиологических эффектов хронического воспаления.

