Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Наука

Названа категория людей, наиболее уязвимая к депрессии

BB&I: у эмоциональных людей сильнее связь между воспалением и депрессией
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Японские ученые выяснили, что связь между воспалительными процессами в организме и психологическими симптомами — депрессией, тревожностью, утомляемостью и соматическими жалобами — существенно зависит от индивидуальных особенностей человека. У людей с плохой регуляцией эмоций или низким качеством сна эти связи были значительно сильнее, тогда как при хорошем сне и развитых навыках эмоционального контроля они ослабевали или даже меняли направление. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BB&I).

Воспаление — это базовая реакция иммунной системы на повреждение или угрозу. В краткосрочной форме оно помогает организму восстанавливаться, однако хроническое системное воспаление может сохраняться длительное время и быть связано с различными заболеваниями, включая психические расстройства. Повышенные уровни воспалительных маркеров в крови, таких как С-реактивный белок и цитокины, ранее уже связывали с депрессией, тревогой и хронической усталостью.

Ученые под руководством Као Ямаоки решили проверить, почему воспаление сопровождается психологическими симптомами не у всех людей. Они предположили, что ключевую роль могут играть регуляция эмоций, восприятие сигналов собственного тела и качество сна.

В исследовании приняли участие 155 здоровых взрослых в возрасте от 30 до 59 лет. Участники заполняли опросники, оценивающие эмоциональную регуляцию, качество сна, уровень усталости, симптомы депрессии и тревоги, стрессовые реакции и соматические жалобы, включая желудочно-кишечные симптомы. Кроме того, у них брали образцы крови для измерения уровней воспалительных маркеров.

Анализ показал, что при плохом сне и слабых навыках эмоционального контроля повышение уровней воспаления было связано с более выраженной усталостью, депрессивными и тревожными симптомами, а также телесным дискомфортом. Однако у людей с хорошим качеством сна и эффективной регуляцией эмоций эти связи были значительно слабее или вовсе отсутствовали. В ряде случаев более высокие показатели воспаления даже не сопровождались ухудшением самочувствия.

Влияние способности распознавать сигналы собственного тела (интероцепции) оказалось менее выраженным и зависело от конкретного контекста. По словам авторов, это указывает на более сложную роль телесного восприятия по сравнению со сном и эмоциональной регуляцией.

Исследователи отметили, что воспаление само по себе не обязательно приводит к ухудшению психического состояния. Его влияние во многом определяется индивидуальными психологическими и поведенческими факторами. Тем не менее результаты подчеркивают важность сна и эмоциональной устойчивости как потенциальных факторов защиты от негативных психофизиологических эффектов хронического воспаления.

Ранее была названа неожиданная причина роста депрессии и тревожности.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618397_rnd_6",
    "video_id": "record::c0ecc9eb-41a8-409d-8cc5-0b51de32f8ef"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+