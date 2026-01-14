Размер шрифта
Трампу предоставили список целей для удара по Ирану

Daily Mail: Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану
Alex Brandon/AP

Организация «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) предоставила администрации президента США Дональда Трампа карту с 50 военными целями для возможных ударов по Ирану. Об этом пишет Daily Mail.

«Некоммерческая организация «Вместе против ядерного Ирана», базирующаяся в Вашингтоне, составила досье из 50 целей и передала его представителям Белого дома утром в понедельник», — говорится в сообщении.

По данным источника, в документе раскрываются точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны США, при этом он уточнил, что по этому поводу еще предстоит принять решение.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее востоковед оценил вероятность нападения США на Иран.

