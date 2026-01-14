Дания и США решили на новом уровне обсуждать ситуацию вокруг Гренландии

Дания и США создадут рабочую группу, чтобы обсуждать ситуацию вокруг Гренландии

Дания и США решили создать рабочую группу высокого уровня, которая будет обсуждать ситуацию вокруг Гренландии. Об этом сообщил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен, передает ТАСС.

По его словам, эта группа призвана «изучить возможность нахождения общего пути вперед». Дипломат заявил, что американская и датские стороны считают, что она «должна сосредоточиться на поиске способов решения проблем безопасности США, одновременно уважая красные линии» Дании.

Он добавил, что такая группа может провести свою первую встречу в течение нескольких недель.

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с Расмуссеном и главой МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт. Переговоры состоялись на фоне недавнего заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии.

5 января лидер США заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Ранее Макрон предупредил о «цепной реакции» в случае аннексии США Гренландии.