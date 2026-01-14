Размер шрифта
В Москве пенсионерка отдала аферистам более 20 млн рублей, поверив в поимку преступника

В Москве пенсионерка отдала мошенникам более 20 млн рублей
Пенсионерка из Москвы отдала более 20 миллионов рублей неизвестным, которые представлялись силовиками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

«Сотрудники» силовых ведомств требовали, чтобы 78-летняя женщина участвовала в операции по поимке преступника. Также ее уверяли в необходимости декларирования средств.

«Выполняя указания мошенников, женщина в течение трех недель передала нескольким приезжавшим к ней курьерам более 20 млн рублей», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Сотрудники задержали одного из доставщиков, им оказался 18-летний юноша из Тюмени. Он, по версии правоохранителей, забрал у женщины 500 тысяч рублей и перевел кураторам, за это он получил вознаграждение.

На данный момент молодой человек находится под арестом. Остальных участников схемы ищут. Полицейские также проверят, причастен ли тюменец к другим подобным эпизодам.

Ранее в Башкирии 22-летний парень согласился устроить диверсию за 23 тысячи рублей.

