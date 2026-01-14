В Москве пенсионерка отдала аферистам более 20 млн рублей, поверив в поимку преступника

Пенсионерка из Москвы отдала более 20 миллионов рублей неизвестным, которые представлялись силовиками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

«Сотрудники» силовых ведомств требовали, чтобы 78-летняя женщина участвовала в операции по поимке преступника. Также ее уверяли в необходимости декларирования средств.

«Выполняя указания мошенников, женщина в течение трех недель передала нескольким приезжавшим к ней курьерам более 20 млн рублей», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Сотрудники задержали одного из доставщиков, им оказался 18-летний юноша из Тюмени. Он, по версии правоохранителей, забрал у женщины 500 тысяч рублей и перевел кураторам, за это он получил вознаграждение.

На данный момент молодой человек находится под арестом. Остальных участников схемы ищут. Полицейские также проверят, причастен ли тюменец к другим подобным эпизодам.

