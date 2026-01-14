Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году

Минобрнауки РФ внесло изменения в порядок приема абитуриентов в вузы в 2026 году
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Минобрнауки России внесло изменения в порядок приема в вузы в 2026 году, в частности, в процедуру подачи документов, поступления выпускников колледжей, а также правила приема на целевое направление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что абитуриенты смогут подать документы через «Госуслуги», очно в приемной комиссии или передать их через оператора почтовой связи. При этом через информационные системы вузов подача документов не предусмотрена.

В Минобрнауки обратили внимание абитуриентов целевого приема, что квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ, а также количества мест.

Вакантные места целевой и особой квоты в рамках приема на программы бакалавриата и специалитета будут распределены в отдельную квоту. При этом в магистратуре на основном этапе зачисления оставшиеся свободные места целевой квоты будут переданы в основные бюджетные места.

По данным министерства, выпускники колледжей, не сдававшие ЕГЭ, в текущем году смогут поступать только на специальности по профилю предыдущего образования. Контролировать это соответствие будут сами образовательные организации.

Россияне, сдававшие экзамены в Белоруссии, смогут по этим результатам поступать в российские вузы. В свою очередь, иностранцы смогут поступать по вступительным испытаниям вузов только при отсутствии у них результатов ЕГЭ.

Ранее россиянам напомнили о дополнительных механизмах отбора абитуриентов в вузах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27623881_rnd_7",
    "video_id": "record::b407e94e-2dbf-498d-b499-5e49e1150ecd"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+