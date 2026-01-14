Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году

Минобрнауки РФ внесло изменения в порядок приема абитуриентов в вузы в 2026 году

Минобрнауки России внесло изменения в порядок приема в вузы в 2026 году, в частности, в процедуру подачи документов, поступления выпускников колледжей, а также правила приема на целевое направление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что абитуриенты смогут подать документы через «Госуслуги», очно в приемной комиссии или передать их через оператора почтовой связи. При этом через информационные системы вузов подача документов не предусмотрена.

В Минобрнауки обратили внимание абитуриентов целевого приема, что квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ, а также количества мест.

Вакантные места целевой и особой квоты в рамках приема на программы бакалавриата и специалитета будут распределены в отдельную квоту. При этом в магистратуре на основном этапе зачисления оставшиеся свободные места целевой квоты будут переданы в основные бюджетные места.

По данным министерства, выпускники колледжей, не сдававшие ЕГЭ, в текущем году смогут поступать только на специальности по профилю предыдущего образования. Контролировать это соответствие будут сами образовательные организации.

Россияне, сдававшие экзамены в Белоруссии, смогут по этим результатам поступать в российские вузы. В свою очередь, иностранцы смогут поступать по вступительным испытаниям вузов только при отсутствии у них результатов ЕГЭ.

Ранее россиянам напомнили о дополнительных механизмах отбора абитуриентов в вузах.