СМИ сообщили о взрывах в Ростовской области

Несколько взрывов прогремели над Таганрогом Ростовской области, предположительно, в результате работы сил противовоздушной обороны (ПВО) в районе залива. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что три-четыре взрыва прозвучали в стороне Таганрогского залива около 22:50 мск. По словам очевидцев, в небе над городом были видны вспышки. На момент публикации официальной информации от местных властей не поступало.

14 января в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников.

Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — 12 единиц, а также над акваторией Азовского моря — 11 аппаратов. Еще 7 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, четыре над Ростовской областью, три — над Курской областью, еще два над Крымом.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили обломки украинского беспилотника.