В Подмосковье женщина пугала нигерийку магией вуду и заставляла заниматься проституцией

КП: в Подмосковье из сексуального рабства спасли гражданку Нигерии
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области женщина удерживала гражданку Нигерии в сексуальном рабстве. Об этом сообщает kp.ru.

На территорию РФ девушка по имели Луиза попала в 2024 году, когда ей было 17 лет. «Хозяйка», которая также является гражданкой Нигерии, якобы обещала, что вместе с другими иностранками она отработает перелет и визу и будет свободна.

На деле женщина забрала у подростка документы и сказала обслуживать клиентов. Все деньги от встреч она забирала себе. За два года долг девушек не уменьшился. При этом Луиза немного говорила на английском и не знала русского языка.

Один из клиентов дал иностранке номер волонтеров, однако она еще несколько месяцев не решалась на побег, так как хозяйка угрожала ей и ее семье магией вуду.

Когда Луиза решилась, волонтеры вызвали ее к себе как клиенты, после чего отправили в квартиру, где хозяйка ее не нашла бы. Так как документов у пострадавшей не было, ей пришлось обратиться в посольство. Благодаря этому она получила все необходимые бумаги и вернулась домой.

По данным издания, еще как минимум две девушки находятся в сексуальном рабстве.

Ранее журналисты нашли в файлах Эпштейна упоминания о несовершеннолетних россиянках.

